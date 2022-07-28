Depresyon Nedir, Neden Olur ve Geçer Mi? Depresyon Belirtileri ve Tedavisi

Her ne kadar depresyon psikolojik bir rahatsızlık olsa da depresyonda olan kişiler fiziksel olarak da kendilerini kötü hissetmektedir. Çünkü depresyon yüzünden kişinin motivasyonu düşer ve kendisini değersiz hissetmeye başlar. Bunun yanı sıra depresyonda olan kişiler çoğunlukla mutsuzdur, karamsardır, belli konularda kendilerini devamlı suçlu hissederler, intihara meyil ve ölmeyi isteme de çoğunda görülmektedir. Depresyonun net tanısının koyulabilmesi ancak söz konusu belirtilerin kişide 15 günden fazla devam etmesiyle mümkündür. Aksi taktirde uzmanlar farklı hastalıkları da değerlendirmektedir.

Ayrıca depresyonun kişinin üç-beş gün kendisinin keyifsiz ve canı sıkkın hissetmesinden çok daha ciddi ve ileri seviyede bir rahatsızlık olduğu unutulmamalıdır. Bu içeriğimizde sizler için depresyon nedir, neden olur ve geçer mi? Depresyon belirtileri ve tedavisi ile ilgili ayrıntılı bilgileri bir araya getirdik. İşte depresyon hakkında merak edilen her şey…

Depresyon Nedir?

Depresyon nedir sorusunun yanıtı aslında en basit haliyle kişinin kendisini uzun süreli olarak psikolojik anlamda kötü hissetmesi ve günlük basit işlerini dahi yerine getirememesiyle açıklanmaktadır. Depresyon kendisine has semptomları olan, bireyin davranış, bakış açısı, düşünce ve duygularını negatif yönde etkileyen, iş ve sosyal ilişkilerini sürdürmesini engelleyen, fiziki sağlığın da bozulmasına yol açan önemsenmesi gereken bir duygu durum bozukluğu olarak görülmektedir.

Depresyon Neden Olur?

Depresyon neden olur diye düşünen pek çok kişi vardır. Depresyonun nedeni kişiden kişiye değişiklik göstermekle beraber kişinin sevdiği bir yakınının kaybetmesi ya da ani bir duygusal travma yaşaması kişide sorunların ortaya çıkmasına yol açabilmektedir. Diğer yandan bazen kişinin örneğin emeklilik, işten çıkarılma, evlilik, çocuk sahibi olma/olamama gibi yeni koşulara uyumu gerekiyorsa da depresyon görülebilmekte ya da tetiklenebilmektedir.

Depresyon Nasıl Geçer?

Depresyon nasıl geçer sorusunun yanıtlanmasından öncelikle depresyonun teşhis edilmesi gerekmektedir. Teşhisi gerçekleştiren uzman doktor kişiye uygun medikal ilaçlar, psikoterapi ve duygusal destekle hastalığı tedavi etmektedir. Kişinin kendisini tamamen iyi hissetmesi doktorun yönergesine düzenli uyduğu takdirde ortalama 3 aylık bir süreci bulmaktadır. Tabi ki iyileşme süreci depresyonun şiddetiyle ilgilidir.

Depresyon Belirtileri

Depresyon belirtileri arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;

Kişinin kendisini devamlı mutsuz hissetmesi,

Normalde hoşlanılan şeylere karşı ani ilgi kaybı veya eskiden olduğu kadar keyif alamama durumu,

Kiloda ani artış ya da azalma

Fazla uyku isteği ya da tersine uyku sorunları,

Enerjinin düşmesi

Olumsuz düşüncelerin ortaya çıkması ve devam etmesi.

Depresyon Tedavisi

Depresyon tedavisi için öncelikle teşhis edilmesi gerekmektedir. Depresyonun türüne ve şiddetine göre uzman hekimler kişiye uygun bir tedavi planı izlemektedir. Genel olarak depresyon ilaçları ve psikoterapi depresyonun tedavisinde kullanılmaktadır.

Depresyon Testi

Depresyon testi yapılarak kişide depresyonun hangi seviyede olduğu tespit edilebilir. Ayrıca bazen kişiler kendilerini depresyonda gibi hissederler ama bu depresyon olmayabilir. Söz konusu testler yardımıyla kişideki gerçek soruna ulaşmak daha kolaydır.

Depresyon Çeşitleri

Depresyon çeşitleri arasında en belirgin olanları sizler için sıraladık;

Majör depresyon

Maskeli depresyon

Psikoti temelli depresyon

Kronik hale gelen depresyon

Mevsime bağlı olarak ortaya çıkan depresyon

Doğumdan sonra ortaya çıkan depresyon

Ergenlik ve çocukluk dönemi depresyonları

Minör depresyon

Tekrarlayan kısa süreli dönemlik depresyon

Ağır Depresyon Belirtileri

Ağır depresyon belirtileri arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;

Hareketler, konuşma ve düşünmenin yavaşlaması,

Ani ağlama bağırma, umutsuz ve çaresiz hissetme,

Yataktan çıkmak, yemek yemek, konuşmak ve herhangi bir şey yapmayı istememe,

Gündelik hayat rutinini sürdürememe

Hafif Depresyon Belirtileri

Hafif depresyon belirtileri arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;

Kişi kendisini kötü, mutsuz ve üzgün hissetse bile gündelik rutinini sürdürebilir.

Yorgunluk ve uyku sorunları,

İştahta değişmeler