Her ne kadar depresyon psikolojik bir rahatsızlık olsa da depresyonda olan kişiler fiziksel olarak da kendilerini kötü hissetmektedir. Çünkü depresyon yüzünden kişinin motivasyonu düşer ve kendisini değersiz hissetmeye başlar. Bunun yanı sıra depresyonda olan kişiler çoğunlukla mutsuzdur, karamsardır, belli konularda kendilerini devamlı suçlu hissederler, intihara meyil ve ölmeyi isteme de çoğunda görülmektedir. Depresyonun net tanısının koyulabilmesi ancak söz konusu belirtilerin kişide 15 günden fazla devam etmesiyle mümkündür. Aksi taktirde uzmanlar farklı hastalıkları da değerlendirmektedir.
Ayrıca depresyonun kişinin üç-beş gün kendisinin keyifsiz ve canı sıkkın hissetmesinden çok daha ciddi ve ileri seviyede bir rahatsızlık olduğu unutulmamalıdır. Bu içeriğimizde sizler için depresyon nedir, neden olur ve geçer mi? Depresyon belirtileri ve tedavisi ile ilgili ayrıntılı bilgileri bir araya getirdik. İşte depresyon hakkında merak edilen her şey…
Depresyon Nedir?
Depresyon nedir sorusunun yanıtı aslında en basit haliyle kişinin kendisini uzun süreli olarak psikolojik anlamda kötü hissetmesi ve günlük basit işlerini dahi yerine getirememesiyle açıklanmaktadır. Depresyon kendisine has semptomları olan, bireyin davranış, bakış açısı, düşünce ve duygularını negatif yönde etkileyen, iş ve sosyal ilişkilerini sürdürmesini engelleyen, fiziki sağlığın da bozulmasına yol açan önemsenmesi gereken bir duygu durum bozukluğu olarak görülmektedir.
Depresyon Neden Olur?
Depresyon neden olur diye düşünen pek çok kişi vardır. Depresyonun nedeni kişiden kişiye değişiklik göstermekle beraber kişinin sevdiği bir yakınının kaybetmesi ya da ani bir duygusal travma yaşaması kişide sorunların ortaya çıkmasına yol açabilmektedir. Diğer yandan bazen kişinin örneğin emeklilik, işten çıkarılma, evlilik, çocuk sahibi olma/olamama gibi yeni koşulara uyumu gerekiyorsa da depresyon görülebilmekte ya da tetiklenebilmektedir.
Depresyon Nasıl Geçer?
Depresyon nasıl geçer sorusunun yanıtlanmasından öncelikle depresyonun teşhis edilmesi gerekmektedir. Teşhisi gerçekleştiren uzman doktor kişiye uygun medikal ilaçlar, psikoterapi ve duygusal destekle hastalığı tedavi etmektedir. Kişinin kendisini tamamen iyi hissetmesi doktorun yönergesine düzenli uyduğu takdirde ortalama 3 aylık bir süreci bulmaktadır. Tabi ki iyileşme süreci depresyonun şiddetiyle ilgilidir.
Depresyon Belirtileri
Depresyon belirtileri arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;
- Kişinin kendisini devamlı mutsuz hissetmesi,
- Normalde hoşlanılan şeylere karşı ani ilgi kaybı veya eskiden olduğu kadar keyif alamama durumu,
- Kiloda ani artış ya da azalma
- Fazla uyku isteği ya da tersine uyku sorunları,
- Enerjinin düşmesi
- Olumsuz düşüncelerin ortaya çıkması ve devam etmesi.
Depresyon Tedavisi
Depresyon tedavisi için öncelikle teşhis edilmesi gerekmektedir. Depresyonun türüne ve şiddetine göre uzman hekimler kişiye uygun bir tedavi planı izlemektedir. Genel olarak depresyon ilaçları ve psikoterapi depresyonun tedavisinde kullanılmaktadır.
Depresyon Testi
Depresyon testi yapılarak kişide depresyonun hangi seviyede olduğu tespit edilebilir. Ayrıca bazen kişiler kendilerini depresyonda gibi hissederler ama bu depresyon olmayabilir. Söz konusu testler yardımıyla kişideki gerçek soruna ulaşmak daha kolaydır.
Depresyon Çeşitleri
Depresyon çeşitleri arasında en belirgin olanları sizler için sıraladık;
- Majör depresyon
- Maskeli depresyon
- Psikoti temelli depresyon
- Kronik hale gelen depresyon
- Mevsime bağlı olarak ortaya çıkan depresyon
- Doğumdan sonra ortaya çıkan depresyon
- Ergenlik ve çocukluk dönemi depresyonları
- Minör depresyon
- Tekrarlayan kısa süreli dönemlik depresyon
Ağır Depresyon Belirtileri
Ağır depresyon belirtileri arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;
- Hareketler, konuşma ve düşünmenin yavaşlaması,
- Ani ağlama bağırma, umutsuz ve çaresiz hissetme,
- Yataktan çıkmak, yemek yemek, konuşmak ve herhangi bir şey yapmayı istememe,
- Gündelik hayat rutinini sürdürememe
Hafif Depresyon Belirtileri
Hafif depresyon belirtileri arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;
- Kişi kendisini kötü, mutsuz ve üzgün hissetse bile gündelik rutinini sürdürebilir.
- Yorgunluk ve uyku sorunları,
- İştahta değişmeler
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!