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Haberler Sağlık Depremzedelerin yakınları, e-Nabız'dan bilgi alabilecekDepremzedelerin yakınları, e-Nabız'dan bilgi alabilecek

Depremzedelerin yakınları, e-Nabız'dan bilgi alabilecek

Sağlık Bakanlığı, deprem bölgesindeki yakınlarının sağlık durumu ve bulundukları sağlık kuruluşu hakkında bilgi almak isteyenler için e-Nabız profiline 'Doğal Afet Bilgilendirme' alanı ekledi

Giriş: 10.02.2023 - 10:11 | Güncelleme: ABONE OL
Depremzedelerin yakınları, e-Nabız'dan bilgi alabilecekDepremzedelerin yakınları, e-Nabız'dan bilgi alabilecek
DHA

Kahramanmaraş merkezli 10 ildeki depremden etkilenenlerin sağlık durumu ve bulundukları sağlık kuruluşu bilgilerine, birinci ve ikinci derece yakınlarınca 'https://enabiz.gov.tr'den ulaşabileceği açıklandı.

E-Nabız'ın internet sitesinden yapılan uyarıda, "Ülkemizde 6 Şubat´ta meydana gelen depremlerle ilişkili olarak yakınlarınızın sağlık durumu ve bulunduğu sağlık kuruluşu hakkında bilgi almanız amacıyla e-Nabız profilinize Doğal Afet Bilgilendirme alanı eklenmiştir. Söz konusu alan ile yakınlarınızın (anne, baba, eş, kardeş, çocuk) afetle ilişkili sağlık durumlarına dair genel bilgilendirme yapılması hedeflenmektedir. Yakınınızın sağlık durumu hakkında e-Nabız üzerinden sunulan bu bilgiler kesin olmayıp tüm sağlık personelinin ve vatandaşlarımızın seferber olduğu bu süreçte bilgi akışını sağlamak amacıyla tarafınızla paylaşılmaktadır. Yakınlarınızın sağlık durumuna ilişkin bilgileri ilgili sağlık kuruluşundan teyit etmeniz rica olunur" denildi.

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