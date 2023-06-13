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YKS'ye girecek depremzede adayların ulaşım ve barınma desteği başvuruları uzatıldı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, deprem bölgesinden 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2023-YKS) başvuran adaylara sağlanan ulaşım ve barınma desteği başvurularının, 15 Haziran mesai bitimine kadar uzatıldığını açıkladı

Giriş: 13.06.2023 - 01:02 | Güncelleme: ABONE OL
Depremzede YKS adaylarına ulaşım-barınma desteği başvuruları uzatıldı
AA

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2023-YKS) ikamet ettiği sınav merkezi dışında girecek depremzede adaylara yönelik ulaşım ve barınma desteği başvuru süresinin 15 Haziran mesai bitimine kadar uzatıldığını bildirdi.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 17-18 Haziran'da yapılacak 2023-YKS'ye ikamet ettiği sınav merkezi dışında girecek depremzede adaylara yönelik ulaşım ve barınma desteği süresi uzatıldı. Başvurular, 15 Haziran Perşembe mesai bitimine kadar yapılabilecek.

AA'nın haberine göre, adayların ulaşım ve barınma ihtiyaçları, öncelik KYK yurtları olmak üzere valilikler ve kaymakamlıklar üzerinden AFAD koordinesinde karşılanacak.

Ulaşım ve barınma desteği için başvurular, kimlik kartı, 2023-YKS sınava giriş belgesi ve ikametgah belgesi ile birlikte valilik ve kaymakamlıklara şahsen yapılacak.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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