Depremzede öğrencileri taşıyordu! Kahreden kazada ölü ve yaralılar var

DHA

Hatay'da üniversiteye hazırlanan depremzede öğrencileri Konya'ya götüren otobüs, kamyona çarptı. Kazada bir öğrenci ile öğretmen hayatını kaybederken, 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Kahreden kaza, D-400 otoyolu Müminli Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

ÖNÜNDE SEYREDEN KAMYONA ÇARPTI Fotoğraf: DHA Hatay'ın İskenderun ve Antakya ilçelerinde üniversiteye hazırlanan depremzede öğrencileri alıp Konya'ya KYK yurduna götüren otobüs, önünde giden kömür yüklü kamyona çarptı.

48 KİŞİNİN BULUNDUĞU OTOBÜS HURDAYA DÖNDÜ Fotoğraf: DHA Kazada 2 şoför ve 2 öğretmenin de aralarında olduğu 48 kişinin bulunduğu otobüs hurdaya döndü. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KIZ ÖĞRENCİ İLE ÖĞRETMEN CAN VERDİ Fotoğraf: AA Kaza yerine ulaşan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, öğretmen Hanife Şahin ile öğrencilerden Merve Genç'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR Fotoğraf: DHA Yaralanan 6 kişi ise Adana'daki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.