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Depremde 2 bin yıllık 'Tokalaşma Sütunu' yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'daki 2 bin yıllık Karakuş Tümülüsü'nde bulunan tokalaşma sütunu yıkıldı!

Giriş: 14.02.2023 - 12:50 | Güncelleme: ABONE OL
Depremde 'Tokalaşma Stünu' yıkıldı
HABERTURK.COM

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan depremler, Adıyaman'daki bazı tarihi yapılara da zarar verdi. Nemrut Dağı eteklerinde bulunan 2 bin yıllık Karakuş Tümülüsü içerisinde yer alan yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki 'tokalaşma steli' depremden etkilenerek yıkıldı.

Kommagene Kralı I. Antiochos’un oğlu Kral II. Mithridates’in (MÖ 36-20), kız kardeşi Laodike ile tokalaşma kabartması yer alıyordu.

Tümülüsün kuzeybatısında ayakta kalan tek sütun üzerinde, II. Mithridates ile kızkardeşi Laodike’nin kabartmalarının yer aldığı veda sahnesi bulunuyordu. Sütunda bulunan yazıtta, Grekçe, “Büyük Kral Antiochos ve Kraliçe Isias’a, oğlu büyük kral Mithridates (MÖ 36-21), bu anıtı kralın kızkardeşi ve kralların kralı Orodes’in karısı kraliçe Laodike’nin ebedi anısına yaptırdı.” yazıyor.

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