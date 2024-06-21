Depremde hasar gören Kahta Kalesi ziyarete açıldı

Alkan, "Kalede savunma alanı, zindan, mescit ve özellikle iç kısımda çevre düzeniyle birlikte cam teras yapıldı. Bu cam teras müthiş bir doğa güzelliği sunmakta. Buraya gelen ziyaretçiler çok memnun ayrılıyor. Yerli ve yabancı turistleri bu eşsiz güzelliği görmeye davet ediyoruz." dedi.