Depremde 6 canın kurtarılmasını sağlayan 'Köpük', sınavda grup birincisi oldu

Sağ olsun 'Köpük' hep elimiz ayağımız oldu. Onun için bu köpeklerin sayısını ne kadar çok arttırırsak, bizim için o kadar iyi. Bir hayat, bir nefes demek. Onun için her zaman çalışmalarımız devam edecek. Köpük oradan geldikten sonra da burada hiç boş durmuyor. Sürekli antrenmanlarına devam ediyor. Sınavda gösterdiği başarıyla da bunu bir kez daha bize kanıtlamış oldu" diye konuştu.