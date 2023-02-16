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Deprem yardımları vergiden düşecek mi? GİB'den açıklama geldi: AFAD-Kızılay deprem yardımları vergiden düşer mi?

GİB'den açıklama geldi: Deprem yardımları vergiden düşecek mi?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler 11 ilimizi vurdu. Yaşanan acı olayın ardından yaraların sarılması için tüm kanalların ortak yayını ile Türkiye Tek Yürek kampanyası başlatıldı. Pek çok hayırsever yardımda bulunurken şirketlerin yaptığı deprem yardımlarının vergiden düşüp düşmeyeceği sorgulanmaya başladı. Konuya ilişkin açıklama Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan geldi. İşte deprem yardımları vergiden düşer mi? sorusunun cevabına dair detaylar...

Giriş: 16.02.2023 - 13:48 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi tüm Türkiye'nin kalbini acıttı. Yaraların sarılması adına 15 Şubat akşamı  Show TV, ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7,  Star TV, TRT 1 ve TV8  ortak yayın yaparak yardım kapmanyası başlatıldı. "Türkiye Tek Yürek" deprem yardım kampanyasında saat 02:54'te açıklanan miktara göre; 115 milyar 146 milyon 528 TL'lik bağış yapıldı. Hayırseverlerin yaptığı bağışların ardından "Deprem yardımları vergiden düşecek mi?" sorusu gündeme geldi. Konuya son noktayı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) koydu. İşte detaylar...

  • DEPREM YARDIMLARI VERGİDEN DÜŞECEK Mİ?

    Gelir İdaresi Başkanlığı resmi Twitter sayfası üzerinden yaptığı açıklamada "Bağış ve yardımlar vergiden değil, matrahtan düşülmektedir." dedi.

  • GİB açıklamasına "Sosyal medyada, yapılan bağış ve yardımların vergiden düşüldüğü yönünde paylaşımların devam ettiği görülmektedir.

    Kamuoyunun ve vergi mükelleflerinin doğru bilgilendirilmesi adına konunun yeniden açıklanması gerekli görülmüştür." sözleriyle devam etti. 

  • DEPREM YARDIMLARI VERGİDEN DÜŞER Mİ?

    GİB açıklamasında "Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları belli şartlarla bağış ve yardımların elde edilen gelirden, kurum açısından kazançtan indirilmesi imkânı vermektedir.

    Kazançtan indirim ile vergiden indirim tamamen birbirinden farklı kavramlardır.

  • Bağış ve yardımlar gerekli şartları taşıyorsa ilgili yılın vergi matrahının tespitinde gelirden, kurumlar için kazançtan indirilir. Bu indirim sonucu kalan tutar vergiye tabi olur.

  • DEPREM YARDIMLARININ YÜZDE KAÇI VERGİDEN DÜŞECEK?

    Konuyu basit bir örnekle anlatmak gerekirse; 100.000TL kazancı olan bir kurum 20.000TL AFAD’a bağış yaptığında kazancından 20.000TL’yi indirecektir. Kalan 80.000TL üzerinden %20 oranında hesaplanan 16.000TL kurumlar vergisi ödeyecektir. Özetle, vazgeçilen vergi tutarı 4.000TL’dir." ifadelerini kullandı. 

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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