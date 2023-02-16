Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi tüm Türkiye'nin kalbini acıttı. Yaraların sarılması adına 15 Şubat akşamı Show TV, ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Star TV, TRT 1 ve TV8 ortak yayın yaparak yardım kapmanyası başlatıldı. "Türkiye Tek Yürek" deprem yardım kampanyasında saat 02:54'te açıklanan miktara göre; 115 milyar 146 milyon 528 TL'lik bağış yapıldı. Hayırseverlerin yaptığı bağışların ardından "Deprem yardımları vergiden düşecek mi?" sorusu gündeme geldi. Konuya son noktayı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) koydu. İşte detaylar...