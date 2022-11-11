Afet toplanma alanları

AFAD Başkanı Yunus Sezer geçtiğimiz gün kısa mesaj bildiriminin yanı sıra Hayati Uyarı Bildirimi ve belediye hoparlörleri ile televizyon kanallarından bilgilendirmelerle vatandaşa ulaşacaklarını söylemişti. Bu kapsamda gündemde deprem toplanma alanları araştırılır oldu.
BAKAN SOYLU'DAN DEPREM TATBİKATI AÇIKLAMASI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 12 Kasım deprem tatbikatı hakkında şu açıklamaları yapmıştı:
“Düzce depreminin yıl dönümünde (12 Kasım) 18.57'de ülkece tatbikat yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye'ye aynı anda mesaj gelecek.”
AFAD'DAN DEPREM TATBİKATI MESAJI!
AFAD, Türkiye genelinde yapılacak deprem tatbikatı için telefonlara şu şekilde bir kısa mesajı yolladı:
"12 Kasım 18.57'de Deprem Anı “Çök-Kapan-Tutun” ülke tatbikatı yapıyoruz."
DEPREM TOPLANMA ALANI NASIL ÖĞRENİLİR?
e - Devlet Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Sorgulama ekranında il, ilçe, Mahalle / Köy seçeneklerini girerek size en yakın afet toplanma alanını öğrenebilirsiniz.
AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI SORGULAMA EKRANI
DEPREM TATBİKATI NASIL YAPILIR?
12 Kasım'da 81 ilde yapılacak olan deprem tatbikatında, tüm telefon operatörlerinden kullanıcılarına ülke genelinde kısa mesaj ve CMAS tatbikat bilgilendirme mesajı gönderilecek.
Deprem tatbikatına öğrenci yurtları, kamu kurum ve kuruluşlarının lojmanları ile tatbikat saatinde faaliyetine devam eden özel eğitim kurumları, ticaret ve sanayi odalarına bağlı sanayi kuruluşları, özel tesis ve işletmeler bilgilendirilecek ve üretimi aksatmayacak şekilde, tatbikata katılmaları teşvik edilecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!