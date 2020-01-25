Deprem toplanma alanları, dün akşam merkez üssü Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından gündeme geldi. AFAD "Acil Toplanma Alanı Sorgulama" hizmetini e Devlet üzerinden sağlıyor. Sizde e-Devlet bağlantısına tıklayarak sadece adres bilgilerinizi girdikten sonra size en uygun ve en yakın afet toplanma alanını görebilirsiniz. İşte detaylar...

DEPREM TOPLANMA ALANI SORGULAMA

Acil durum toplanma alanları ile ilgili bilgi almak isteyen İstanbullular BURADAN “Acil Toplanma Alanı Sorgulama” başlığından ikametlerine en uygun toplanma alanları bilgilerini öğrenebileceklerdir.

DEPREM TOPLANMA ALANI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

Yukarıdaki bağlantıya tıkladıktan sonra aşağıdaki sayfa açılıyor. Açılan sayfada il, ilçe, mahalle/köy ve cadde/sokak bilgileri girildikten sonra sorgula butonuna basılmalı.

"Sorgula" dedikten sonra aşağıdaki sayfa açılıyor. harita üzerinde kırmızı çizgi ile gösterilen yer, bulunduğunuz sokak ve cadde. Burada harita üzerinde herhangi bir noktayı seçerek tıklamanız gerekiyor.

Harita üzerinde herhangi bir yere tıkladıktan sonra adresinize en yakın afet toplanma alanı bilgileri açılacak. Aşağıdaki görselde örneğini görebilirsiniz.

ACİL TOPLANMA ALANI NEDİR?

Acil toplanma alanları herhangi bir afet sonrasında toplanılmaya uygun güvenli alanlardır.