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Deprem sonrası Osmaniye'de son durum! Osmaniye'de ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

Deprem sonrası Osmaniye'de son durum! Osmaniye'de ölü ve yaralı sayısı kaç?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7,6 büyüklüğünde deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Deprem sonrasında arama kurtarma çalışmaları sürerken, Osmaniye'den ölü ve yaralı haberleri gelmeye devam ediyor. İşte Deprem sonrası Osmaniye'de son durum ve yıkılan binalar, ölü ve yaralı sayısı...

Giriş: 08.02.2023 - 19:35 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş ve Gaziantep depremleri ile sarsıldı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, birçok çevre il ve ilçede yıkıma yol açtı. Bunlardan birisi de Osmaniye oldu. Peki, "Osmaniye'de ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?" İşte deprem sonrasında Osmaniye'de ölü ve yaralı sayısı...

  • DEPREMDE CAN KAYBI VE YARALI SAYISI ARTIYOR!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 Şubat 2023 Çarşamba günü saat 18:20 itibariyle; Kahramanmaraş merkezli depremlerde 9 bin 57 kişinin hayatını kaybettiğini, 52 bin 979 kişinin yaralandığını, 6 bin 444 binanın yıkıldığını bildirdi.

  • OSMANİYE'DE SON DURUM

    Osmaniye’de depremin bilançosunu açıklayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Osmaniye’de 251 bina maalesef yıkıldı. 695 vatandaşımızı kaybettik, 2 bin 220 yaralımız var” dedi. Ayrıca Bakan Kasapoğlu, vatandaşların evlerine dönmeleri için hasarsız bina çalışmalarının başladığını duyurdu.

     

  • Kahramanmaraş merkezli iki depremin vurduğu Osmaniye’ye koordinasyonu sağlamak amacıyla gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İl Jandarma Komutanlığına kurulan Afet Koordinasyon ve Kriz Masası’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Depremim ilk anından itibaren AFAD ile çalışmalara başladıklarını ve ardından yapılan görevlendirme ile Osmaniye’ye geldiğini ifade eden Bakan Kasapoğlu, “Özellikle arama kurtarma çalışmaları ve afetten etkilenen vatandaşlarımıza yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Hem sürecin yönetilmesi ve takibi için ilk anlardan itibaren Osmaniye’de arkadaşlarımızla birlikte bulunuyoruz. Özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yurtlarımız, spor tesislerimiz ve gençlik tesislerimiz başta olmak üzere tüm imkanlarımızı vatandaşlarımıza açtık. 10 ilimizde başta yurtlar olmak üzere, gençlik merkezlerimiz ve gençlik kamplarımız sıcak yemeği ve barınma hizmeti ile vatandaşlarımızın hizmetinde. Bakanlığımıza ait yurt ve tesislerde yapılan hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Hasar tespit raporları hızla devam ediyor. Tüm yurtlarımızdaki işletmeler vatandaşlarımıza sıcak yemek temini için görev aldılar. Kayseri ve Mersin lojistik merkez olarak seçildi. Buralardan teknik ekip, malzeme dağıtımı gerçekleştiriyoruz. 10 ilimizde hazır yemek ve tüm ihtiyaçlara yönelik çalışma var. 34 gençlik merkezimizde, 23 yurdumuzda ve 95 spor tesisimiz olmak üzere toplamda 152 tesiste 150 binden fazla vatandaşımız konaklıyor” dedi.

  • Depremin Osmaniye’deki bilançosunu açıklayan Kasapoğlu, “Osmaniye’de 251 bina maalesef yıkıldı. Ve maalesef an itibarıyla 695 vatandaşımızı kaybettik, 2 bin 220 yaralımız var. Bir yandan defin işlemleri, enkaz kurtarma çalışmaları yoğun olarak devam ederken, diğer yandan da hasardan dolayı mağdur olan vatandaşlarımıza yönelik çadır kurma çalışmaları devam ediyor. Osmaniye Kız Yurdu, Kayıboyu Kız Yurdu, Karacaoğlan Erkek Yurdu, Kadirli Yurdu, Osmaniye Gençlik Merkezi, Tosyalı Spor Salonu, Osmaniye Salonu, olimpik havuz, İl Müdürlüğü binası, Kadirli Spor Salonu ve Gençlik Merkezi, Düziçi Spor Salonu ve Gençlik Merkezi, Bahçe Spor Salonu, Genç Ofis, Otağ Çadırı, Cevdet Ye Sporcu Merkezi ve Tosyalı sahası milletimizin hizmetinde. Diğer illerde de tesislerimiz milletimizin emrinde” ifadelerini kullandı.

     

  • HASARSIZ BİNA TESPİTLERİ BAŞLADI

    Hasarsız bina tespitlerinin başladığını duyuran Bakan Kasapoğlu, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hasarsız binaların tespitine başladı. Vatandaşlarımızın hasarsız binalarını kullanımını çabuklaştırma amacıyla bu konudaki duyuruları vatandaşlarımızın takip etmelerini istirham ediyorum. Osmaniye’deki su ve enerji sıkıntısını hamdolsun aştık. Market dün itibariyle açılmaya başladı. Hayatın normale dönmesi için adımları en hızlı şekilde atıyoruz” şeklinde konuştu.

  • OSMANİYE'DE SON DURUM NEDİR?

      VEFAT YARALI
    KAHRAMANMARAŞ 530 2900
    HATAY 872 2766
    OSMANİYE 293 1315
    ADIYAMAN 720 400
    DİYARBAKIR 92 770
    ŞANLIURFA 95 1791
    GAZİANTEP 481 3890
    KİLİS 22 417
    ADANA 146 2611
    MALATYA 166 3298

     

    *Tablodaki veriler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 7 Şubat 2023 Salı günü sabah saatlerinde yaptığı açıklamaya göredir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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