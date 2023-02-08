Kahramanmaraş merkezli iki depremin vurduğu Osmaniye’ye koordinasyonu sağlamak amacıyla gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İl Jandarma Komutanlığına kurulan Afet Koordinasyon ve Kriz Masası’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Depremim ilk anından itibaren AFAD ile çalışmalara başladıklarını ve ardından yapılan görevlendirme ile Osmaniye’ye geldiğini ifade eden Bakan Kasapoğlu, “Özellikle arama kurtarma çalışmaları ve afetten etkilenen vatandaşlarımıza yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Hem sürecin yönetilmesi ve takibi için ilk anlardan itibaren Osmaniye’de arkadaşlarımızla birlikte bulunuyoruz. Özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yurtlarımız, spor tesislerimiz ve gençlik tesislerimiz başta olmak üzere tüm imkanlarımızı vatandaşlarımıza açtık. 10 ilimizde başta yurtlar olmak üzere, gençlik merkezlerimiz ve gençlik kamplarımız sıcak yemeği ve barınma hizmeti ile vatandaşlarımızın hizmetinde. Bakanlığımıza ait yurt ve tesislerde yapılan hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Hasar tespit raporları hızla devam ediyor. Tüm yurtlarımızdaki işletmeler vatandaşlarımıza sıcak yemek temini için görev aldılar. Kayseri ve Mersin lojistik merkez olarak seçildi. Buralardan teknik ekip, malzeme dağıtımı gerçekleştiriyoruz. 10 ilimizde hazır yemek ve tüm ihtiyaçlara yönelik çalışma var. 34 gençlik merkezimizde, 23 yurdumuzda ve 95 spor tesisimiz olmak üzere toplamda 152 tesiste 150 binden fazla vatandaşımız konaklıyor” dedi.