Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Deprem sonrası Adıyaman'da son dakika! Adıyaman'da kaç kişi öldü ve yaralandı? Adıyaman'da kaç bina yıkıldı son durum ne oldu?

Deprem sonrası Adıyaman'da son durum: Can kaybı artıyor!

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen çevre illerden biri Adıyaman oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu depremin ilk gününden bu yana bulundukları Adıyaman'ın son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.İşte gelen son açıklamalar ile Adıyaman'da ölü ve yaralı sayısı ve hasarın boyutu hakkında bilgiler...

Giriş: 10.02.2023 - 16:42 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Deprem sonrası Adıyaman'da son durum... Türkiye'de yaşana peş peşe büyük depremlerin ardından çevre illerdeki son durum araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da can kaybı ve hasar boyutuna ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte Adıyaman'da son durum ve konuyla ilgili güncel gelişmeler...

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ADIYAMAN'A GELDİ

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelenen, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ile etkileyen depremlerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a gitti.

    Kahramanmaraş ve Pazarcık ilçesi, Hatay ve İskenderun ilçesi ile Adana'da önceki gün deprem sonrası çalışmalarla ilgili bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'deki afetzedelerle bir araya geldi.

    Erdoğan, bugün depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunmak üzere Esenboğa Havalimanı'ndan Adıyaman'a hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'da çadır kenti ziyaret ediyor.

  • ADIYAMAN'DA SON DURUM

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş, depremin ilk gününden bu yana bulundukları Adıyaman'ın son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, enkaz çalışmalarının ardından konteyner kent kurma çalışmalarına başlayacaklarını belirterek, "Adıyaman genelinde depremden dolayı maalesef 3 bin 105 vatandaşımızı kaybettik.

  • Bunun 2 bin 195'i Adıyaman merkezinde. 9 bin 716 yaralımız var. Bunların da 7 bin 385 tanesini de merkezde. Yine Adıyaman merkezde yıkılan bina sayısı 923, Adıyaman genelinde de toplam 1939'dür" dedi.

  • ARAMA KURTARMA EKİPLERİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

    Enkaz kaldırma çalışmalarının akabinde hafriyat temizleme çalışmalarımız devam ediyor. Arama kurtarma ekiplerinin işlerini bitirdikten sonra, bize teslim ettikten sonra hızlı bir süreç arkadan geliyor. 10 bine yakın arama kurtarma uzmanımız Adıyaman genelinde çalışmaktadır. Yine 10 bin tane asker ve jandarmalarımız ile çok yoğun bir çalışma sarf ediyoruz. Bunun yanında gönüllü çalışanların da büyük katkısı var. 600'ün üstünde iş makinesi ve 812 tane de yabancı ülkelerden gelmiş, konusunda uzman arama- kurtarma ekipleri de çalışmalarımızda oldukça hızlı bir şekilde yardımcı olmaktalar."

  • DEPREM BÖLGESİNDE BİLANÇO ARTIYOR

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 18 bin 991'e, yaralıların sayısı 75 bin 573'e yükseldi ve 76 binin üzerinde vatandaşımız tahliye edildi" dedi.

  • İL İL CAN KAYBI VE YARALI SAYISI AÇIKLANDI!

      VEFAT YARALI
    KAHRAMANMARAŞ 530 2900
    HATAY 872 2766
    OSMANİYE 293 1315
    ADIYAMAN 720 400
    DİYARBAKIR 92 770
    ŞANLIURFA 95 1791
    GAZİANTEP 481 3890
    KİLİS 22 417
    ADANA 146 2611
    MALATYA 166 3298

    *Tablodaki veriler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 7 Şubat 2023 Salı günü sabah saatlerinde yaptığı açıklamaya göredir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.