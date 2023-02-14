Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerinde meydana gelen depremler 10 ilde yıkıcı hasara neden oldu. Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay'da yıkıma neden olan depremin ardından can kayıpları ve yaralı sayıları artıyor. Büyük depremi 9.gününde de ülke çapında seferberlik sürüyor. İşte, 14 Şubat Salı Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayıları hakkında son durum açıklaması...