Bugün 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 20'nci yılı... Türkiye'de bugüne dek meydana gelen en büyük ikinci deprem olan Marmara Depremi'nde resmi açıklamalara göre 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti.

"DEPREMİN ÖNCELİĞİNİ KAYBETTİRMEMEK LAZIM"

Binlerce kişinin hayatını kaybettiği büyük felaketin acıları hala taze... Peki, geçen koskoca 20 yıldan sonra Türkiye olası bir depreme hazır mı? Deprem hasar senaryoları hazırlayan bir bilim insanı olan Türkiye Deprem Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Erdik, "Her şeyden önce bu yıkımları ve can kayıplarını önlemek elimizde. Depremden sonra yerine getiremeyeceğimiz iki şey vardır; birincisi can kaybı, diğeri de tarihi ve kültürel mirasımızdır, bunları mutlaka korumamız gerekiyor. Eksiklerimiz var, bardak dolu değil ama boş da değil. Eksiklerimizi kapatmak için hızlı yürüyoruz. Bazen adımlarımızı yanlış yöne atıyoruz bazen yeteri kadar büyük adım atmıyoruz ama iyileşme var. 20 yılda çok daha üst bir noktaya gelebilirdi. Depremin önceliğini kaybettirmemek lazım. Eksik olan noktalardan birisi, halkın bu bilinçlenmeyi kendi demokratik teamülleriyle milletvekilleri vasıtasıyla yönetime yansıtmasıdır. O kısım biraz eksik kalıyor, bugün halka 'En büyük probleminiz ne?' diye sorulsa belki 'deprem' çok aşağılarda kalır" açıklamasında bulundu.

OLASI İSTANBUL DEPREMİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Olası bir 7.5 büyüklüğündeki depremde bizleri nelerin beklediğini sorduğumuz Prof. Dr. Mustafa Erdik, şunları söyledi: "Bugün 7.5 büyüklüğünde bir deprem olsa İstanbul'da 6 bin ila 10 bin arasında binada ağır göçme olacak ama bu sayı eminim gittikçe azalacaktır. Mühim olan böyle bir deprem olduktan sonra normal hayata hangi hızla ve nasıl döneceğiz? Deprem sonrası normal hayata dönmek için ne yapmamız lazım? Bu demektir ki; altyapı hizmetlerinin hemen çalışması lazım, bankacılık sisteminin çalışması lazım, devletin ve belediyelerin tüm fonksiyonlarının hızlı bir şekilde devreye girmesi lazım. Gayretimizi bu yönlere sarf etmek lazım" açıklamasında bulundu.

OLASI BİR DEPREMDE EN ÇOK NERELER HASAR ALACAK?

Prof. Dr. Erdik, İstanbul'da büyük bir deprem olma ihtimalinin, Türkiye'nin diğer yerlerinde deprem olmasına nazaran 5-10 kat daha yüksek olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu, ihtimalin yüksekliğidir. Yarın olacak anlamında değildir. Örneğin; ihtimalin çok düşük olduğu bir yerde yarın olabilir, İstanbul'da ise belki hiç olmaz."

Prof. Dr. Erdik, sözlerini şöyle devam etti: "Fay hattına yakın bölgelerde yani sahile yakın bölgelerde deprem daha kuvvetli olacaktır ama hasar alıp almama, tamamen oradaki altyapı, binanınızın sağlamlığı ve zemin durumuyla alakalı bir durum. O bakımdan diyelim ki fay hattına çok yakın olan Bakırköy'de bir bina ayakta kalırken; mesela Şile'de bina zayıftır yıkılır. O bakımdan bu ikisini ayırmak lazım."

İSTANBUL'U BÜYÜK BİR DEPREM BEKLİYOR MU?

DEPREMİN 20'NCİ YILDÖNÜMÜNDE HALA EKSİKLERİMİZ VAR MI?

OLASI BİR DEPREMİN ARDINDAN HANGİ BÖLGELER HASAR GÖRECEK?

DEPREM HAKKINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR NELER?

TÜRKİYE DEPREM VAKFI NELER YAPIYOR?

DEPREM SÖYLENTİLERİNE İTİBAR ETMEYİN!

İŞTE DEPREMDEN KORUNMANIN YOLLARI

DEPREMDEN ÖNCE YAPMANIZ GEREKENLER

DEPREMDEN HEMEN SONRA YAPMANIZ GEREKENLER