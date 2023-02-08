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Haberler Gündem 3. Sayfa "Deprem olsun" diye dua eden 2 kız yakalandı! Canlı yayında dua edip gülmüşlerdi! - Haberler

"Deprem olsun" diye dua eden 2 kadın gözaltına alındı

Ankara'da sosyal medyadan canlı yayın yaparak 'Deprem olsun' diye dua eden 2 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı

Giriş: 08.02.2023 - 20:25 | Güncelleme: ABONE OL
"Deprem olsun" diye dua eden 2 kadına gözaltı
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DHA

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremler nedeniyle yurtta yas ilan edilirken, sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapan C.G. (17) ve D.T.'nin (21), "Allah'ım sen bu ülkeye bir daha deprem nasip eyle. İnşallah yine deprem olsun, yerle bir olsun buralar" şeklindeki ifadeleri tepki topladı.

ANKARA POLİSİ GÖZALTINA ALDI

DHA'nın haberine göre, sosyal medyada oluşan tepkiler üzerine soruşturma başlatıldı. 2 şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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