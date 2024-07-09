Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi 9 Temmuz 2024
Yurt genelinde son depremler yaşanmaya devam ediyor. En son Malatya'da deprem oldu. Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, meydana gelen tüm depremleri güncel olarak resmi internet siteleri üzerinden duyuruyor. İşte 9 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi duyuruluyor. Paylaşılan verilerde irili ufaklı sarsıntılar, depremin enlemi ve boylamı ve yeri gibi tüm bilgiler yer alıyor. Kimisi sarsıntıyı çok hissederken az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde sorusuna yanıt arıyor. İşte, 9 Temmuz Kandilli ve AFAD son depremler listesi
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MALATYA'DA DEPREM!
En son Malatya'da 1.4 büyüklüğünde deprem oldu. Bunun dışında 9 Temmuz günü toplamda 23 deprem oldu ancak meydana gelen sarsıntılar 0.9 ile 1.9 büyüklüğü arasında değiştiği için vatandaşlar tarafından hissedilmedi.
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Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor:
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