        Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 18 Ekim AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Kandilli ve AFAD son depremler listesini güncelleyerek duyuruyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt veriyor. AFAD verilerine göre, Ege Denizi ve Balıkesir deprem ile sallandı. İşte, 18 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2025 - 08:24 Güncelleme: 18.10.2025 - 15:22
        ABONE OL
          Son depremler listesi güncel olarak açıklanıyor. Hissettikleri depremlerin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi detayları öğrenmek isteyenler ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, 18 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı...

          SON DEPREMLER 18 EKİM 2025

          18-10-2025 14:57:30 39.1475 28.2192 6.77 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 686150
          18-10-2025 14:51:41 39.2344 28.0667 7.08 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 686151
          18-10-2025 14:42:05 39.9531 28.8092 7.02 ML 1.6 Mustafakemalpaşa (Bursa) 686149
          18-10-2025 14:25:15 39.2581 28.9258 8.59 ML 1.7 Simav (Kütahya) 686148
          18-10-2025 13:50:21 39.1631 28.155 9.22 ML 3.4 Sındırgı (Balıkesir) 686145
          18-10-2025 13:38:55 39.2106 28.1603 6.51 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir) 686144
          EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

