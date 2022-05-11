Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini anlık olarak paylaşıyor. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son dakika deprem listesi haberimizde....
11 MAYIS 2022 AFAD SON DEPREMLER
11 MAYIS 2022 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.05.11 11:49:21 38.7820 25.8422 5.0 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.05.11 11:46:35 40.4618 29.3148 0.0 -.- 1.2 -.- ORNEKKOY-ORHANGAZI (BURSA) İlksel
2022.05.11 11:37:44 36.6300 36.2582 4.9 -.- 1.6 -.- BITISIK-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2022.05.11 10:47:12 38.5410 25.6570 8.3 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.05.11 10:12:24 37.0170 28.4227 20.9 -.- 1.4 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.05.11 09:19:01 37.5633 35.8653 14.3 -.- 1.4 -.- DAGLICA-KOZAN (ADANA) İlksel
2022.05.11 08:55:15 37.9027 27.1480 5.1 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.11 08:48:11 35.0798 25.2830 5.7 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.11 07:29:13 37.9345 27.1527 5.3 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.11 07:07:49 39.8305 27.6067 10.4 -.- 2.5 -.- KAYAPINAR-BALYA (BALIKESIR) İlksel
2022.05.11 06:29:49 38.9948 26.7113 6.4 -.- 2.1 -.- DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.11 06:27:01 38.9947 26.7105 8.7 -.- 2.7 -.- DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.11 06:04:35 37.8300 26.9727 5.3 -.- 1.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.11 05:16:57 40.7080 32.9838 3.4 -.- 1.8 -.- HACILAR-CERKES (CANKIRI) İlksel
2022.05.11 05:00:25 37.0132 27.7098 8.4 -.- 1.7 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel
2022.05.11 04:32:11 37.8238 43.7818 8.9 -.- 1.9 -.- AYDEMIR-BASKALE (VAN) İlksel
2022.05.11 04:17:09 40.6893 32.9127 1.7 -.- 1.3 -.- ELDEN-ORTA (CANKIRI) İlksel
2022.05.11 03:50:12 36.9547 27.6973 6.6 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.11 03:15:15 37.0003 27.7025 1.7 -.- 2.1 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel
2022.05.11 03:08:26 39.3018 43.8975 5.0 -.- 1.9 -.- ASAGIYANIKTAS-CALDIRAN (VAN) İlksel
2022.05.11 02:59:06 37.9870 37.9928 5.0 -.- 2.7 -.- RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2022.05.11 02:38:40 39.3423 44.0000 13.2 -.- 1.7 -.- SOMKAYA-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel
2022.05.11 02:16:18 39.0330 43.7742 18.6 -.- 1.3 -.- ASAGIARGIT-MURADIYE (VAN) İlksel
2022.05.11 02:07:07 39.1380 43.8680 21.2 -.- 1.5 -.- AYRANCILAR-CALDIRAN (VAN) İlksel
2022.05.11 01:50:42 37.9323 27.1487 5.5 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.11 01:43:45 37.9243 27.1463 4.1 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.11 01:41:06 37.9357 27.1618 8.6 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.11 01:37:09 37.8968 27.1155 5.0 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.11 01:36:46 37.9253 27.1393 4.0 -.- 2.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.11 01:36:23 37.9353 27.2448 21.2 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.11 01:30:06 38.5638 43.1323 5.0 -.- 2.5 -.- VAN GOLU İlksel
2022.05.11 01:11:17 37.9337 27.1598 5.5 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.11 01:04:13 38.4160 39.1083 3.4 -.- 2.0 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.05.11 00:22:07 37.0578 28.3778 12.6 -.- 1.1 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel
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