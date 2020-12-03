Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 23 Kasım Pazartesi günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 3 ARALIK 2020

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Son olarak 08:45'te Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 3 ARALIK 2020

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.12.03 08:51:04 40.5652 29.0077 1.4 -.- 1.4 -.- SELIMIYE-ARMUTLU (YALOVA) İlksel

2020.12.03 08:50:18 40.5802 29.0113 3.2 -.- 1.6 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2020.12.03 08:45:18 37.9645 41.6863 2.2 -.- 5.2 5.1 KAYABAGLAR-KURTALAN (SIIRT) REVIZE01 (2020.12.03 08:45:19)

2020.12.03 08:35:38 40.4918 29.0648 14.5 -.- 1.3 -.- KARACAALI-GEMLIK (BURSA) İlksel

2020.12.03 08:08:15 37.8433 26.9385 11.2 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.03 07:33:11 38.6775 27.2728 11.3 -.- 1.6 -.- YAGCILAR-(MANISA) İlksel

2020.12.03 06:53:05 38.9207 30.0655 3.0 -.- 2.6 -.- ZAFERTEPECALKOY-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

2020.12.03 06:44:35 37.8867 26.5057 18.7 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.12.03 06:43:29 36.2860 28.4838 19.7 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel

2020.12.03 06:41:55 38.9442 30.0625 4.5 -.- 2.8 -.- ZAFERTEPECALKOY-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

2020.12.03 06:39:26 38.4775 39.1035 4.9 -.- 1.5 -.- MOLLAALI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.12.03 06:37:10 37.8622 26.4780 8.9 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.03 06:20:15 40.5850 28.9928 6.1 -.- 1.8 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2020.12.03 06:05:30 41.3475 43.9537 5.2 -.- 2.4 -.- GURCISTAN İlksel

2020.12.03 05:46:04 37.6590 25.8560 5.2 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2020.12.03 05:45:08 38.9643 29.9965 5.2 -.- 1.6 -.- EYIDEMIR-DUMLUPINAR (KUTAHYA) İlksel

2020.12.03 05:44:13 37.8692 26.5735 14.3 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.03 05:38:58 40.5745 29.0090 2.0 -.- 1.8 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2020.12.03 05:38:12 40.5882 28.9742 9.4 -.- 3.3 3.0 ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2020.12.03 05:32:20 37.8945 26.9968 25.3 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.03 05:29:40 37.8277 26.9462 18.0 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.03 05:25:33 38.9505 30.0380 4.7 -.- 2.8 -.- EYIDEMIR-DUMLUPINAR (KUTAHYA) İlksel

2020.12.03 05:17:55 39.0268 27.1547 5.5 -.- 1.7 -.- CEVAPLI-BERGAMA (IZMIR) İlksel

2020.12.03 05:09:04 38.9430 30.0375 5.4 -.- 2.1 -.- ZAFERTEPECALKOY-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

2020.12.03 05:01:40 37.8402 26.7103 5.9 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.12.03 04:20:37 37.8515 27.1652 6.7 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.03 04:10:14 40.4340 28.9582 4.5 -.- 1.3 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2020.12.03 03:50:42 36.1925 27.1230 8.9 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2020.12.03 03:42:30 37.6025 27.0578 12.4 -.- 1.4 -.- DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.03 03:30:03 39.3707 28.2112 4.7 -.- 2.3 -.- KARGIN-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel

2020.12.03 03:19:23 37.0237 28.1443 15.6 -.- 1.4 -.- SARNICKOY-(MUGLA) İlksel

2020.12.03 02:18:42 37.8382 26.9698 11.7 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.03 02:16:29 37.8725 26.9303 8.5 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.03 02:15:48 38.9468 40.3695 4.6 -.- 1.4 -.- CEVRIMPINAR-(BINGOL) İlksel

2020.12.03 01:55:16 37.8958 26.7407 7.8 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.12.03 01:49:33 37.8843 26.9500 5.3 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel