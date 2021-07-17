Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 17 Temmuz Cumartesi günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 17 TEMMUZ 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak Ege Denizi açıklarında 1.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 17 TEMMUZ 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.07.17 10:47:04 36.3398 27.1345 25.2 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.17 10:36:14 36.3175 27.0663 8.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2021.07.17 10:31:05 36.3642 27.0923 25.5 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.17 10:11:00 36.3742 27.1645 23.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.17 10:00:51 36.3668 27.0498 7.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2021.07.17 09:59:47 34.7012 23.5498 28.4 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.07.17 09:58:53 36.3272 27.0732 9.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2021.07.17 09:56:45 36.3720 27.0842 25.9 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.17 09:52:36 36.3008 27.1020 17.1 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2021.07.17 09:49:55 38.6163 25.4193 13.6 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.17 09:27:42 39.9142 25.9282 17.6 -.- 1.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.17 09:18:51 36.3313 27.1873 16.5 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.17 09:14:58 39.8690 26.3263 4.8 -.- 1.2 -.- KOPRUBASI-EZINE (CANAKKALE) İlksel

2021.07.17 08:47:39 36.3458 27.1438 23.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.17 08:45:22 36.3648 27.1077 16.3 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.17 08:31:16 36.3012 27.1033 19.7 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel

2021.07.17 08:23:56 36.3538 27.1497 23.4 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.17 07:50:14 38.8828 26.7932 8.8 -.- 1.7 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.17 07:42:04 36.3487 27.1708 9.7 -.- 3.1 3.2 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.17 07:31:36 38.0482 26.2727 6.5 -.- 2.6 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.17 07:06:28 38.8927 26.7927 10.9 -.- 3.0 2.9 CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.17 06:51:43 38.9415 26.0138 7.2 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.17 06:43:00 36.4125 27.1008 5.0 -.- 3.0 3.1 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.17 06:36:03 36.3755 27.2225 2.3 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.17 06:08:49 36.3092 27.1550 14.5 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.17 05:48:27 36.3937 27.1270 14.3 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.17 05:45:12 36.3928 27.0662 5.0 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.17 05:40:13 40.3838 27.4227 12.6 -.- 1.6 -.- BOZLAR-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2021.07.17 05:35:21 36.3993 27.0663 24.5 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.17 05:23:03 38.5140 39.6420 13.9 -.- 1.9 -.- CUMHURIYETCI-MADEN (ELAZIG) İlksel

2021.07.17 05:15:21 36.4272 27.1333 17.2 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.17 05:07:49 36.4043 27.1212 9.7 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.17 05:05:19 36.4573 27.1310 16.4 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.17 05:03:16 37.2688 36.1502 4.1 -.- 3.2 3.3 YUKARIBOZKUYU-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel

2021.07.17 05:03:05 36.4143 27.0953 2.2 -.- 3.5 3.7 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.17 04:47:03 36.3182 27.0942 8.5 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2021.07.17 04:36:48 36.3922 27.0928 8.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.17 04:31:39 36.4135 27.0405 5.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2021.07.17 04:28:11 36.3663 27.2452 14.2 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.17 04:05:04 36.4097 27.0967 7.4 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.17 04:02:40 36.4052 27.0673 9.1 -.- 3.1 3.3 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.17 03:56:44 36.4167 27.0330 10.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2021.07.17 03:44:27 36.3837 27.1680 6.8 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.17 03:41:48 36.3902 27.1780 22.6 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.17 03:32:53 36.4285 27.0360 1.1 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.17 03:18:42 36.4445 27.0238 5.9 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.17 03:08:21 36.3683 27.1250 8.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.17 02:58:01 41.1665 43.9025 5.1 -.- 2.3 -.- ERMENİSTAN İlksel

2021.07.17 02:52:39 37.9152 30.3078 18.1 -.- 1.6 -.- KECIBORLU (ISPARTA) İlksel

2021.07.17 02:52:14 36.3612 27.0972 7.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.17 02:50:43 38.2538 25.9002 16.5 -.- 2.3 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.17 02:48:57 36.3358 27.0808 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2021.07.17 02:39:35 36.3470 27.0587 5.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2021.07.17 01:46:23 39.6245 29.0477 5.0 -.- 2.9 -.- GOKCELER-HARMANCIK (BURSA) İlksel

2021.07.17 01:30:31 36.3783 27.1508 10.7 -.- 3.1 3.2 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.17 00:43:55 36.3178 27.1147 9.1 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.17 00:39:55 39.1890 27.2195 11.2 -.- 1.7 -.- YUKARIKIRIKLAR-BERGAMA (IZMIR) İlksel

2021.07.17 00:37:55 40.0160 37.8337 5.0 -.- 2.4 -.- CORAK-ZARA (SIVAS) İlksel

2021.07.17 00:34:48 36.3197 27.0982 22.2 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2021.07.17 00:34:14 36.2945 27.1925 15.7 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.17 00:23:32 41.1750 43.9480 4.9 -.- 2.8 -.- ERMENİSTAN İlksel

2021.07.17 00:22:25 36.2932 27.2148 23.6 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.17 00:15:39 36.3873 26.9975 5.4 -.- 3.0 3.0 AKDENIZ İlksel