Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 17 Kasım Salı günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD - KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 17 KASIM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Son olarak 09:39'da Seferihisar Ege Denizi açıklarında 2.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.11.17 10:56:08 37.7010 27.0813 5.7 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.17 10:24:02 37.8692 26.8472 16.7 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.17 10:21:10 37.8448 26.8743 5.0 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.17 10:10:32 37.8933 26.9090 8.6 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.17 10:07:57 37.8480 27.0110 1.3 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.17 09:52:10 37.8910 26.8212 6.9 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.17 09:32:40 37.9847 26.5112 13.8 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.17 09:26:50 35.6795 27.1553 4.1 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2020.11.17 09:22:07 37.9017 26.4233 6.5 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.17 08:59:38 37.8242 26.8285 9.2 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.17 08:48:38 37.5587 26.7998 5.2 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.17 08:17:28 37.7585 26.8922 4.9 -.- 1.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.17 08:09:29 37.7998 26.6948 7.0 -.- 2.2 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.17 07:05:30 38.0360 27.1068 4.2 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.17 06:59:38 38.0280 27.0945 4.7 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.17 06:30:50 38.0482 27.1630 12.2 -.- 1.7 -.- CILE-MENDERES (IZMIR) İlksel

2020.11.17 06:27:42 38.0382 27.1163 5.0 -.- 1.5 -.- CILE-MENDERES (IZMIR) İlksel

2020.11.17 06:16:18 37.9117 26.7198 4.0 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.17 05:45:56 38.0398 27.0680 3.0 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.17 05:35:55 38.0278 27.0823 2.8 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.17 05:33:01 38.0363 27.0980 2.0 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.17 05:19:23 38.0388 27.0882 9.7 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.17 05:18:07 38.0297 27.0807 9.6 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.17 05:15:20 37.8473 26.9058 5.0 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.17 05:13:33 38.0255 27.0777 5.1 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.17 05:05:17 37.7693 26.8863 12.3 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.17 04:45:36 37.9163 26.9585 22.7 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.17 04:35:59 37.8458 27.0200 10.8 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.17 03:58:14 37.7792 26.4472 8.0 -.- 3.7 3.6 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2020.11.17 03:45:06 39.0615 27.8467 9.3 -.- 2.7 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.11.17 03:21:37 38.9998 27.8618 7.6 -.- 2.0 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.11.17 03:19:13 37.8428 26.9782 6.5 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.17 03:11:23 37.7873 26.8092 14.1 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.17 02:48:53 37.8852 26.9530 3.7 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.17 02:44:33 37.8582 26.7520 5.9 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.17 02:39:01 37.8827 26.9522 4.4 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.17 02:36:36 37.9132 26.9710 10.6 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel