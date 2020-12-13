Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 13 Aralık Çarşamba günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....
AFAD SON DEPREMLER
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak saat 09:19 sularında Kuşadası'nda 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 13 ARALIK 2020
2020.12.13 09:14:58 37.6820 27.0547 2.2 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.13 09:11:24 37.6952 27.0878 13.7 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.13 09:09:52 36.4642 26.7583 20.3 -.- 3.2 3.3 AKDENIZ İlksel
2020.12.13 09:06:48 37.6768 27.0420 7.5 -.- 2.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.13 08:58:38 37.7320 27.0025 4.4 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.13 08:50:04 37.7137 27.0368 14.0 -.- 2.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.13 08:43:33 37.8975 26.7882 19.8 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.12.13 08:25:44 37.6777 27.0598 7.2 -.- 3.1 3.3 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.13 08:23:25 37.6592 26.9948 10.3 -.- 2.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.13 08:07:41 37.8778 26.7400 5.3 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.12.13 08:03:42 37.6672 27.0233 4.8 -.- 2.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.13 07:58:01 37.8482 26.7628 5.0 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.12.13 07:41:00 37.8763 27.0525 5.4 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.13 07:28:21 36.8458 27.9187 5.0 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.12.13 07:27:43 37.6678 27.0353 12.9 -.- 2.1 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.13 07:19:54 40.6235 29.0477 6.7 -.- 1.8 -.- KOCADERE-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2020.12.13 07:09:51 37.6802 26.9813 7.4 -.- 1.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.13 07:05:00 37.6923 27.0623 2.9 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.13 07:02:29 37.8672 26.8958 7.0 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.13 06:59:35 37.6242 26.9975 5.4 -.- 2.0 -.- DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.13 06:47:25 37.6772 27.0002 5.3 -.- 2.2 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
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