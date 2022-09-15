Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde 15 Eylül 2022? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi

AFAD ve Kandilli verilerine göre 15 Eylül 2022 Perşembe günü deprem oldu mu merak ediliyor. Son zamanlarda ülkemizde gerçekleşen depremler endişe yaratmaya devam ediyor. Bugün 10:30 sıralarında Elazığ'da 3.6 şiddetinde gerçekleşen deprem çevre illerde tedirginlik yarattı. İşte 15 Eylül son dakika depremleri...