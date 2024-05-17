Türkiye'nin dört bir yanında artçı ve bağımsız depremler yaşanmaya devam ediyor. Gün içinde meydana gelen en son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. Edinilen son bilgiye göre; İzmir ve Adana sallandı. İşte, 17 Mayıs 2024 Cuma tarihli Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem listesi...