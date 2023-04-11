Adıyaman deprem konutları için sözleşmeler imzalandı

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Emlak Konut GYO'dan KAP'a yapılan açıklamalar şöyle:

"T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Şirketimiz arasında imzalanan "Deprem Bölgesinde Yapılacak Kalıcı Konutlara İlişkin Protokol" çerçevesinde Bakanlık adına Şirketimiz tarafından ihale edilen Adıyaman İndere Deprem Konutları A Etabı 2. Kısım İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici AHES İnş. Tic. ve San. A.Ş. ile 05.04.2023 tarihinde imzalanmıştır.

Sözleşme Bedeli: 3.653.002.000 TL + KDV'dir.

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Şirketimiz arasında imzalanan "Deprem Bölgesinde Yapılacak Kalıcı Konutlara İlişkin Protokol" çerçevesinde Bakanlık adına Şirketimiz tarafından ihale edilen Adıyaman Gölbaşı Deprem Konutları 1. Etap İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici CENT Yapı İnş. San. Tic. A.Ş. & SERRA Müh. Taah. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. & MAKSEM Yapı Tic. A.Ş. İş Ortaklığı (Metur İş Ortaklığı) ile 05.04.2023 tarihinde imzalanmıştır.

Sözleşme Bedeli: 2.744.000.000 TL + KDV'dir.

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Şirketimiz arasında imzalanan "Deprem Bölgesinde Yapılacak Kalıcı Konutlara İlişkin Protokol" çerçevesinde Bakanlık adına Şirketimiz tarafından ihale edilen Adıyaman İndere Deprem Konutları A Etabı 1. Kısım İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici Cevahir Yapı San. Tur. ve Tic. A.Ş. ile 03.04.2023 tarihinde imzalanmıştır.

Sözleşme Bedeli: 4.104.961.000 TL + KDV'dir."

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