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        Haberler Gündem Güncel Deprem kabini için ölümcül deney! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Deprem kabini için ölümcül deney!

        Hatay'da bir firmaya ait deprem kabininin içerisinde bulunan insanla test edilmesi tepkiye neden oldu. Yıkımı yapan şirket çalışanları, kabinin içerisinde insan olduğunu bilmediklerini kaydederek konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi. Öte yandan yıkım sırasında kaydedilen görüntüler şaşkına çevirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 10:39 Güncelleme: 05.06.2024 - 10:39
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        Deprem kabini için ölümcül deney!
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        Hatay'ın Antakya ilçesinde deprem kabininin içerisinde bulunan insanla test edilmesi yıkımı yapan firmanın tepkisine neden oldu.

        İHA'nın haberine göre Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşanan Hatay’da mahkeme süreci tamamlanan binaların yıkımları devam ediyor.

        Kentte 5 katlı bir binanın yıkımı esnasında deprem kabini üreten firma tarafından canlı insanla gerçekleştirilen sağlamlık testi, yıkım ekibinin tepkilerine neden oldu.

        ŞANTİYE SORUMLUSU TEPKİ GÖSTERDİ

        İçerisine manken yerine canlı insan konularak gerçekleştirilen teste tepki gösteren şantiye sorumlusu Osman Karslı, kabinin içerisindeki kişiyle ilgili bilgileri olmadığını belirterek yaşananlara tepki gösterdi.

        "İÇERİSİNDE İNSAN OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMEDİK"

        Deprem kabinlerinin içinde insan olduğunu bilmeden yıkımı gerçekleştiklerini belirten şantiye sorumlusu Osman Karslı, hukuki sürecini başlattıklarını ifade etti. Karslı, "Bu alanda yıkımı biz yapıyoruz ama bilgimiz dışında bazı olaylar oldu. İstanbul'dan gelen bir ekip deprem ile ilgili kabin üretiyor ve kabini denemek için buraya getirmişler. 3 tane kabin yerleştirmişler. Depreme karşı dayanıklı diye test yapıyorlar. Bu konuyla alakalı bilgim yok zaten böyle bir şeyden haberim olsa izin vermezdim. Bu işlem benim bilgim dışında oldu. Kendileri konuyla ilgili testi daha önce dışarıda yaptıklarını normal insan değil de maket koyarak daha fazlasını test ettiklerini söyleyerek burada böyle bir işlem yapmışlar. Bu işlem normalde benim bilgim dışında, kesinlikle böyle bir şeyden bilgim yok, buna izin vermezdim. Hukuksal süreç için avukatlarımız işlem başlatıyorlar. Biz normalde binayı komple kontrol ediyoruz. Binanın içinde hiçbir şey yoktu. Deprem kabinleri vardı ama kilitliydi. Kilitli olduğu için içerisinde insan olabileceğini düşünmedik" dedi.

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        #haberler
        #Hatay
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