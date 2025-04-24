Deprem fırsatçıları yine harekete geçti

İstanbul'da, Silivri açıklarında dün, önce 3.9 ardından da 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Depremin yerin 6.9 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlenirken depremin Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedildiği ifade edildi. İki depremin ardındansa en büyüğü 5.9 ve 4.9 olan, 284 artçı (07.20 itibarıyla) deprem yaşandı.

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Depremin ardından pek çok kişi sokaklara ve parklara akın ederken, çoğu kişi çadırlarını bahçelere kurarak sabahladı. Sarsıntılar ile birlikte 'beklenen İstanbul depremi' endişeleriyle pek çok kişi de internetten çadır, el feneri, ilk yardım seti, kamp sandalyesi almaya başladı. Ancak bazı satıcılar, 1 gün önce neredeyse yarı fiyata satılan bu ürünleri depremden hemen sonra zamlı fiyatlarla satmaya başladılar.

Örneğin Amazon'da satılan 2-3 kişilik bir çadırın deprem sırasında 2864 TL'ye alınırken, depremden yalnızca 2-3 saat sonra aynı gönderici ve satıcıdan 4080 TL'ye alınabildiği görüldü.

Aynı şekilde dışarıda sabahlayanların sıklıkla kullandığı kamp sandalyelerinin de fiyatlarının arttığı görüldü.

Bir kamp sandalyesinin fiyatının satıcının talebiyle yaklaşık 359 TL'den 589 TL'ye yükseltildiği görüldü. Fiyatların karşılaştırıldığı bir sitede ürünün fiyatının 24 Nisan 2025'te artırıldığı görüldü. İLK YARDIM SETLERİ VE EL FENERLERİNE DE ZAM YAPTILAR Depremde ilk akla gelen ilk yardım setleri ve el fenerleri de zamlardan etkilenen ürünler arasında yer aldı. Deprem öncesinde fiyatı 200 TL civarında olan bir ilk yardım setinin 24 Nisan itibarıyla 389 TL'ye yükseldiği görüldü. Karşılaştırmanın yer aldığı sitede "Şu anki fiyat son 1 haftanın en yüksek fiyatı" ibaresinin yer alması da deprem sonrasında yapılan zammı bir kez daha gösterdi. El fenerleri de zamlanan ürünler arasında yer aldı. İnternet sitesinde deprem öncesi fiyatı 2780 TL olan çok amaçlı el fenerinin deprem sonrası 24 Nisan'da fiyatına zam geldiği görüldü. Satıcı 23 Nisan'da 2780 TL'ye sattığı ürünün fiyatını deprem sonrası 3515 TL'ye çıkardığı görüldü.