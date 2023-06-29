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Deprem felaketini Hatay'da yaşayan Havvanur Koşar'ın enkazda geçen 72 saatinin hikayesi!

On binlerce insanın hayatını kaybettiği deprem felaketinde ailesini kaybeden ancak büyük bir acının tam ortasında mucizelerle dolu bir hikayenin parçası olan Havvanur Koşar, Hatay'da yakalandığı depremde yaşadıklarını Habertürk'e anlattı

Giriş: 29.06.2023 - 14:09 | Güncelleme: ABONE OL
Hatay'da deprem felaketini yaşayan Havvanur Koşar'ın enkazda geçen 72 saatinin hikayesi! - Son dakika haberler
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Yüzyılın en büyük afetinin üzerinden tam 6 ay geçti ve on binlerce canımızı alan depremin yaraları sarılmaya, izleri silinmeye çalışılıyor. Havvanur Koşar da enkazın altından tam 72 saat sonra çıkmayı başardı, ailesini kaybetti ama büyük bir acının tam ortasında mucizelerle dolu bir hikayenin parçası oldu. Onu enkaz altından çıkaranlar ise yardım eli uzatmak için binlerce kilometre uzaktan gelmişti. Havvanur Koşar aylar sonra kurtarma ekibi ile kurduğu iletişimi ve aynı zamanda yaşadıklarını Habertürk muhabiri Elif Yavuz'a anlattı.

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