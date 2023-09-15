Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'Deprem Dayanışma Albümü' çıktı

        'Deprem Dayanışma Albümü' çıktı

        Genç sanatçı Yavuz Ozan Uçar'ın çağrısıyla bir araya gelen müzisyenlerin deprem süreci boyunca hissettiklerini ve düşüncelerini anlatan bestelerden oluşan ve gelirleri depremzede çocukları yararına Darüşşafaka Cemiyeti, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na aktarılan, 'Dreams You Open Mic - DEPREM Dayanışma Albümü' müzikseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2023 - 11:16 Güncelleme: 15.09.2023 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Deprem Dayanışma Albümü' çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Geride kalan bir yıl boyunca İstanbul'da Dreams You Open Mic adı altında tüm besteci müzisyenler için 10 açık mikrofon etkinliği ve 2 söyleşi gerçekleştiren genç sanatçı Yavuz Ozan Uçar, 6 Şubat depremlerinin ardından 14 Şubat'ta bir çağrıda bulunmuş, müzisyenleri deprem süreci boyunca hissettiklerini ve düşüncelerini anlatan besteler yapmaya, yaşananları kayıt altına almaya davet etmişti.

        Depremlerden sonraki tüm Dreams You Open Mic etkinliklerinin gelirlerinin depremzede çocuklar yararına Darüşşafaka Cemiyeti, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na aktarıldığı sürecin dayanışma albümü aşaması da kayıt sürecinin başından yayın aşamasına kadar Dreams You Open Mic sponsorluğunda ve kolektif dayanışma pratiğiyle gerçekleşti.

        Albümde Berlin'li Türk müzisyenler Gamze Karaca ve Zeynep Akdil'in yanı sıra Hakan Böcek, Nihan Altuncu, Oğuzhan Arıkan, Kahraman Serdar Ay feat. Nil İpek ve Yavuz Ozan Uçar'ın besteleri yer alıyor.

        Dreams You Open Mic - Deprem Dayanışma Albümü'nü ise tüm dijital platformlardan dinleyebilirsiniz.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da kafeye motosikletli saldırı! 6 İsveçli gözaltında!
        İstanbul'da kafeye motosikletli saldırı! 6 İsveçli gözaltında!
        Eris varyantı Türkiye'de
        Eris varyantı Türkiye'de
        THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
        THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
        Dev hedef: 15'te 15!
        Dev hedef: 15'te 15!
        Can kayıpları ve yaralılar var! Anne kız kaldırımda yürüyordu! Kahreden kaza!
        Can kayıpları ve yaralılar var! Anne kız kaldırımda yürüyordu! Kahreden kaza!
        Yunanistan'daki katliam gibi hesaplaşmada yeni detaylar!
        Yunanistan'daki katliam gibi hesaplaşmada yeni detaylar!
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Kim ve Putin'den tüfek hediyesi
        Kim ve Putin'den tüfek hediyesi
        'Uzaylı fosili' iddiasına NASA'dan yanıt
        'Uzaylı fosili' iddiasına NASA'dan yanıt
        Yağışlar ülke genelinde yüzde 60 düştü! Marmara'da durum vahim
        Yağışlar ülke genelinde yüzde 60 düştü! Marmara'da durum vahim
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        Uçuruma yuvarlanmış araçta boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
        Uçuruma yuvarlanmış araçta boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
        Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı
        Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı
        "2 ay sonra 40 bin konut teslim edilecek"
        "2 ay sonra 40 bin konut teslim edilecek"
        'Kızılcık Şerbeti' bu akşam başlıyor
        'Kızılcık Şerbeti' bu akşam başlıyor
        Galatasaray'da kritik viraj
        Galatasaray'da kritik viraj
        Libya'yı vuran selde can kaybı artıyor!
        Libya'yı vuran selde can kaybı artıyor!
        "Beni yemeğe çıkarın"
        "Beni yemeğe çıkarın"
        Habertürk Anasayfa