'Deprem Dayanışma Albümü' çıktı

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Geride kalan bir yıl boyunca İstanbul'da Dreams You Open Mic adı altında tüm besteci müzisyenler için 10 açık mikrofon etkinliği ve 2 söyleşi gerçekleştiren genç sanatçı Yavuz Ozan Uçar, 6 Şubat depremlerinin ardından 14 Şubat'ta bir çağrıda bulunmuş, müzisyenleri deprem süreci boyunca hissettiklerini ve düşüncelerini anlatan besteler yapmaya, yaşananları kayıt altına almaya davet etmişti.

Depremlerden sonraki tüm Dreams You Open Mic etkinliklerinin gelirlerinin depremzede çocuklar yararına Darüşşafaka Cemiyeti, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na aktarıldığı sürecin dayanışma albümü aşaması da kayıt sürecinin başından yayın aşamasına kadar Dreams You Open Mic sponsorluğunda ve kolektif dayanışma pratiğiyle gerçekleşti.

Albümde Berlin'li Türk müzisyenler Gamze Karaca ve Zeynep Akdil'in yanı sıra Hakan Böcek, Nihan Altuncu, Oğuzhan Arıkan, Kahraman Serdar Ay feat. Nil İpek ve Yavuz Ozan Uçar'ın besteleri yer alıyor.

Dreams You Open Mic - Deprem Dayanışma Albümü'nü ise tüm dijital platformlardan dinleyebilirsiniz.