29 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem sonrası başlatılan yardım kampanyası için Borçka Belediyesi’ne getirilen kutunun içindeki bir ceketin cebinde 10 bin lira çıktı.
AA'nın haberine göre, Artvin'in Borçka ilçesinde esnaflık yapan 77 yaşındaki Mahmut Güveli, Elazığ ve Malatya'daki deprem sonrası Borçka Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyasına destek olmak amacıyla bir koli hazırlayarak, belediyeye götürüp yetkililere teslim etti.
Borçka Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli Begcan Köse ve mesai arkadaşları yardım kolilerinin düzenlenmesi esnasında bir kolinin içindeki ceketin cebinde 10 bin lira para olduğunu fark etti.
SAHİBİNİ BULUP TESLİM ETTİLER
Köse ve arkadaşları durum üzerine paranın ceketin cebinde unutulmuş olabileceğini düşünerek ceketin sahibini bulmak için arayışa girdiler. Uğraşlar sonrası ceketin sahibinin Borçka'da esnaflık yapan 77 yaşındaki Mahmut Güveli oluğu tespit edilerek para kendisine teslim edildi.
Köse ise yaptığı açıklamada, Borçka Belediyesince deprem bölgesi için başlatılan yardım kampanyasına halkın yoğun bir şekilde destek olduğunu söyledi. Köse, "Herkes bu zor günlerde insanlara bizim de bir katkımız olsun diye elinde ne varsa Elazığ ve Malatya'ya göndermek için bize getiriyor. Belediyeye getirilen eşyaları düzenlerken bir çantanın içindeki cekette 10 lira para bulduk. Bizde o vatandaşımıza ulaşarak götürdük parayı teslim ettik. Mahmut Güveli amcamız gönderdiği eşyalarının arasına yeni ceketini de koyarak kampanyaya destek olmak istemiş. O ceketinin cebinde de 10 bin lira parasını unutmuş. Biz o parayı bulduk ve kendisine ulaştırdık." dedi.
Güveli'nin kendisine ve belediye çalışanlarına bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ettiğini aktaran Köse, "Parayı ben buldum. İlk başta vatandaşımız bilerek koymuştur diye düşündük. Sonrası unutmuş olabileceğini de göz önüne alarak kendisine ulaştık ve parayı teslim ettik." diye konuştu.
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