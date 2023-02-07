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Deprem bölgesinden getirilen yaralılar Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından yaralılar gece saatlerinde İstanbul'a getirilmeye başlandı

Giriş: 07.02.2023 - 09:25 | Güncelleme: ABONE OL
Deprem bölgesinden getirilen yaralılar Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi
Deprem bölgesinden getirilen yaralılar Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi
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DHA

Yaralılar, ilk etapta ağırlık durumlarına göre İstanbul Avrupa yakasındaki farklı hastanelere nakledildi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilecek yaralılar için, hastanenin Acil Travma ekipleri dakikalar öncesinden teyakkuz durumuna geçti.

Hastane Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Genel Hastane Başhekimi Dr. İdris Kurtuluş, Acil Tıp Bölümünden Doç. Dr. Semih Korkut ile Prof. Dr. A. Kenan Türkdoğan ve acil ekipleri acil travma önünde ambulansların gelişi ile hasta triyajlarını organize etti.

İlk müdahaleleri yapılan depremzedeler, tedavileri için hastaneye yatırıldı. İlk belirlemelere göre 11 yaralı hastaneye getirildi. Yaralıların uçaklarla İstanbul'a getirilmeye devam edeceği öğrenildi. Öte yandan, yaralıların getirilmesiyle beraber, yakınlarından haber almaya çalışan aileler de hastane bekleme salonunda toplanmaya başladı. Hastanede deprem bölgesinden gelen yaralılara müdahale sürerken, hastanenin günlük normal işleyişi de sürüyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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