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        Haberler Gündem Eğitim Deprem bölgesindeki özel okul öğrencilerinin eğitim desteğine ilişkin e-Kılavuz yayımlandı

        Deprem bölgesindeki özel okul öğrencilerinin eğitim desteğine ilişkin e-Kılavuz yayımlandı

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), deprem bölgesindeki özel okullarda okuyan öğrencilere verilecek eğitim öğretim desteğine ilişkin e-Kılavuzu yayımladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 14:44 Güncelleme: 01.12.2023 - 15:09
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        Deprem bölgesindeki özel okul öğrencilerinin eğitim desteğine ilişkin e-Kılavuz yayımlandı
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        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in 2 ilçesindeki özel okullarda öğrenim gören ya da bu okullara geçiş yapacak öğrencilere yönelik eğitim-öğretim desteğine dair e-Kılavuz yayımlandı.

        Kılavuzda, eğitim ve öğretim desteği verilecek okul kademeleri, destek verilecek öğrenci sayısı, destek miktarı, okulların başvuruları, öğrencilerin okul tercihlerine ilişkin hususlar, değerlendirme ölçütleri ile velilerin ve okulları iş ve işlemlerine yer verildi.

        Öğrencilerin destekten faydalanabilmesi için Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in iki ilçesindeki özel okullara kayıtlı olması ya da bu okullara nakil talebinde bulunması ve kaydolması gerekecek.

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        Eğitim öğretim desteğinden yararlanmak isteyen resmi ya da özel okullarda öğrenim gören öğrencilerin velileri, çocuklarının kayıtlı olduğu okula destek için başvurabilecek.

        40 BİN ÖĞRENCİYE DESTEK VERİLECEK

        Uygulama ile okul öncesi kurumlarda öğrenim gören 4 bin öğrenciye 12 bin 800, ilkokullarda öğrenim gören 10 bin öğrenciye 15 bin 400'er lira destek verilecek.

        Destek miktarı ortaokullarda öğrenim gören 10 bin öğrenci ile ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 16 bin öğrenci için 18 biner lira olacak.

        Böylece tüm kademelerde uygulama kapsamında desteklenen öğrenci sayısı 40 bin olacak.

        Eğitim öğretim desteğinin uygulanacağı özel okullar ve destekten faydalanmak isteyen öğrenciler, 4-29 Aralık'ta sistem üzerinden müracaatlarını yapabilecek.

        Destek almaya hak kazananlar 15 Ocak 2024'te ilan edilecek. Özel okullara nakil ve kayıt işlemleri 5-9 Şubat 2024'te gerçekleştirilecek. Ek yerleştirme 16 Şubat 2024'te yapılacak ve süreç tamamlanacak.

        e-Kılavuza Bakanlığın internet sayfasından ulaşılabilecek.

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