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        Haberler Gündem Güncel Deprem bölgesinde konutlar şubattan itibaren teslim edilecek

        Deprem bölgesinde konutlar şubattan itibaren teslim edilecek

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgede yapımı tamamlanan konutların şubat ayı başından itibaren teslim edilmeye başlanacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 22:55 Güncelleme: 26.01.2024 - 22:55
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        Deprem bölgesinde konutlar şubattan itibaren teslim edilecek
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Genel Başkanvekili Yardımcısı Hacı Turan ile deprem bölgesinde sürdürülen imar ve ihya çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

        Özhaseki, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, vatandaşlarımızın güvenle yaşayacakları tamamlanan konutlarımızı şubat ayı başından itibaren toplu olarak teslim etmeye başlıyoruz. Sonrasındaki dönemde de her ay, anahtar teslimlerine etap etap devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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