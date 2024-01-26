Deprem bölgesinde konutlar şubattan itibaren teslim edilecek

Deprem bölgesinde konutlar şubattan itibaren teslim edilecek

REKLAM advertisement1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Genel Başkanvekili Yardımcısı Hacı Turan ile deprem bölgesinde sürdürülen imar ve ihya çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Özhaseki, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, vatandaşlarımızın güvenle yaşayacakları tamamlanan konutlarımızı şubat ayı başından itibaren toplu olarak teslim etmeye başlıyoruz. Sonrasındaki dönemde de her ay, anahtar teslimlerine etap etap devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekilimiz Sayın Mustafa Elitaş ve Genel Başkanvekili Yardımcımız Sayın Hacı Turan ile bir araya gelerek deprem bölgesinde sürdürdüğümüz imar ve ihya çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunduk.



Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın liderliğinde,… pic.twitter.com/8hBqW47HiZ — Mehmet Özhaseki (@mehmetozhaseki) January 26, 2024

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.