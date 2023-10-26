Deprem bölgesinde 'Cumhuriyet Seferberliği'

Sosyal sorumluluk hareketi Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında Sabancı Hatay Kuluçka Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Bu merkez ile deprem felaketi nedeniyle bölgeyi terk etmek zorunda kalan vatandaşların bölgeye geri dönmesi, gençlerin ve kadınların yeniden ekonomik ve sosyal hayata kazandırılması, yeni iş fırsatları yaratılması, bölgede bulunan girişimcilerin Türkiye ve dünya girişimcilik ekosistemine entegre edilmesi amaçlandığı açıklandı.

Habitat Derneği ile Sabancı Topluluğu şirketleri Brisa, Kordsa, Temsa ve Teknosa’nın iş birliğiyle hayata geçirilen Sabancı Hatay Kuluçka Merkezi’nin açılışı, Sabancı Cumhuriyet Seferberliği etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında 2 yıl boyunca toplam

22 bin Sabancı Gönüllüsü 48 şehirde toplam 270 etkinlik düzenledi. İklim acil durumu ile mücadeleden toprak rehabilitasyonu ve fidan dikimine, biyoçeşitliliğe destekten okul yenilemeye, çevre temizliğinden gençlerin geleceğe hazırlanması ve kadının iş gücüne katılımına kadar pek çok alanda çalışmalar yapıldı.

“HATAY, TÜM TÜRKİYE’NİN ‘ŞAHSİ MESELESİ’”

Açılışta konuşan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Hatay’da böylesine özel bir projeyi hayata geçirmekten gurur duyduklarının altını çizerken, “6 Şubat depremlerinin acısını ve üzüntüsünü hala derinden yaşıyoruz. 7 bine yakın Topluluk çalışanımız depremlerden doğrudan etkilendi. Sabancı Topluluğu olarak, 21 çalışma arkadaşımızı ve çalışanlarımızın ailelerinden yaklaşık 1.000 kişiyi kaybettik. 2 bin 343 çalışanımız evini yitirdi. Öte yandan, bölgedeki vatandaşlarımız için tüm ekonomik ve sosyal hayat yerle bir oldu. Bugün hâlâ, Hatay nüfusunun yaklaşık üçte biri şehirlerinden uzakta. Şunu unutmamalıyız: Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün meşhur sözündeki gibi; Hatay her bir Cumhuriyet sevdalısının, tüm Türkiye’nin, hepimizin ‘şahsi meselesi’” dedi.

‘EĞİTİM’ VE ‘KALKINMA’ ÇAĞDAŞLAŞMANIN EN ÖNEMLİ UNSURLARINDAN

2021’de başlattıkları Sabancı Cumhuriyet Seferberliği’nin aradan geçen kısa sürede Türkiye’nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk hareketine dönüştüğünü hatırlatan Cenk Alper,

“Sabancı Gönüllerimiz bu iki yılda toplam 120 bin saatlerini seferberliğe ayırdı. Müthiş bir özveriyle, müthiş bir adanmışlıkla bu etkinliklerde yer aldılar. Bu topraklara olan sevgilerini, inançlarını gösterdiler. Cumhuriyeti kutlamanın ötesinde, Cumhuriyeti yaşattılar. Atatürk’ün bizlere bıraktığı mirasa sahip çıktılar. Bu yıl Sabancı Cumhuriyet Seferberliği’nin ana odağı da birer Cumhuriyet meselesi olan ‘eğitim ve kalkınma’. Bu iki konu bugün deprem bölgesinin de ana meselesi… Hatay’ı terk etmek zorunda kalanların geri gelmesini istiyorsak, onlara en kısa zamanda iş ve eğitim fırsatları sunmalıyız. Bu nedenle Sabancı Vakfı, 3 ay gibi çok kısa bir sürede Topluluk şirketlerimizle birlikte

TEKNOLOJİ SINIFI KURULDU

Sabancı Hatay Kuluçka Merkezi, Sabancı Gönüllüleri’nin özverili çalışmalarıyla 3 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Teknoloji sınıfının kurulmasından, kütüphane seçkisine, duvar grafitilerinden peyzaj çalışmalarına kadar tüm çalışmalarda Sabancı Gönüllüleri aktif olarak yer aldı.

Merkezde düzenlenecek eğitim programları da dahil edildiğinde, 1.000’e yakın Sabancı Gönüllüsü, Kuluçka Merkezi ile bağlantılı çalışmalarda görev almış olacak.

Proje kapsamında, Habitat Derneği tarafından “Gençler, Girişimciler ve Girişimci Adayları için Temel Girişimcilik” ve “Kadın ve Kadın Kooperatifleri için Dijital Pazarlama ve Finansal Risk Yönetimi” eğitim programları hayata geçirilecek. Söz konusu eğitimlerle, en az yarısı kadın olmak üzere yaklaşık 1.200 kişiye ulaşılması hedeflendiği de açıklandı.