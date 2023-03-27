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Deprem bölgesinde bazı ilçelerde eğitim öğretim yeniden başladı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde öğrenciler 49 gün sonra dersbaşı yaptı

Giriş: 27.03.2023 - 09:48 | Güncelleme: ABONE OL
Deprem bölgesinde bazı ilçelerde eğitim öğretim yeniden başladı
Deprem bölgesinde bazı ilçelerde eğitim öğretim yeniden başladı
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AA

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 3 bin 101 öğrencinin kaydının bulunduğu Andırın ilçesindeki okullarda tadilat ve onarım çalışmalarının tamamlanması sonrasında öğrenciler için ders zili çaldı.

Okullarının merdivenini Türk bayraklı balonlarla süsleyen Tufanpaşa İlköğretim Okulundaki öğrenciler, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından sınıflara alındı.

Yaklaşık 278 öğrencisi bulunan okulda öğrencilerin büyük bölümünün geldiği gözlendi.

Kentte yarıyıl tatilinin ardından 6 Şubatta başlaması planlanan eğitim öğretim, depremler nedeniyle ertelenmişti.

Öte yandan Kahramanmaraş'ın 9 ilçesinde eğitim ve öğretimin başlama tarihinin valilik tarafından açıklanacağı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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