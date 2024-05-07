Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves karşısında 2-0 geriye düştü!

NBA'de Batı Konferansı yarı final serisinde son şampiyon Denver Nuggets, sahasında Minnesota Timberwolves'a deplasmanda 108-80 mağlup olarak seride 2-0 geriye düştü. Timberwolves deplasmanda aldığı iki galibiyetle final yolunda çok büyük avantaj elde etti.

Doğu Konferansı yarı final serisi ilk maçında ise New York Knick, Indiana Pacers'ı 121-117 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

Denver Nuggets'ta ise Nikola Jokic 16 sayı - 16 ribaund - 8 asist, Aaron Gordon da 20 sayı ile öne çıkan isimler oldu.

Beş oyuncunun çift haneli skora ulaştığı New York'ta Jalen Brunson, 43 sayı ile maçın en skorer oyunusu oldu. Donte DiVincenzo 25, Josh Hort 24, Isaiah Hartenstein ve OG Anunoby, 13'şer sayı ile Brunson'a eşlik etti.

10 yıl sonra ilk kez play-off'ta tur atlayan Indiana cephesinde ise altı oyuncu çift haneli sayılara ulaştı. Myles Turner 23, Pascal Siakam 19, T.J. McConnell 18, Aaron Nesmith ve Obi Toppin 12'şer sayı ile Andrew Newbhard 11 sayı ile oynadı.