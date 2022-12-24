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Haberler Futbol 1. Lig

Denizlispor - Yeni Malatyaspor: 3-0 (MAÇ SONUCU)

Altaş Denizlispor, Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında ağırladığı Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi.​​​​​​​​​​​​​​

Giriş: 24.12.2022 - 18:37 | Güncelleme: ABONE OL
Denizlispor - Yeni Malatyaspor: 3-0 (MAÇ SONUCU)
AA

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Altaş Denizlispor, konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi.​​​​​​​​​​​​​​

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Onur Özütoprak, Kemal Elmas, Murat Şener

Altaş Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Hakan Çinemre, Ömer Şişmanoğlu, Özer Özdemir (Dk. 57 Bekir Turaç Böke), Mayi (Dk. 57 Muhammet Özkal), Oğuz Yılmaz, Gökhan Süzen (Dk. 62 Schwechlen​​​​​​​), Emre Sağlık, Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 89 Berkant Gündem), Djedje (Dk. 90 Okan Derici)

Yeni Malatyaspor: Ahmet Oytun Özdoğan, Alperen Arslan, Arda Hilmi Şengül, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 68 Nshimirimana), Doğukan Emeksiz (Dk. 58 Yakup Alkan), Malle (Dk. 83 Hüseyin Ekici)​​​​​​​, Haqi Osman, Cengizhan Akgün (Dk. 46 Mert Miraç Altıntaş), Atakan Müjde, Taha Gür (Dk. 68 Erşan Yaşa), Burak Kavlak

Goller: Dk. 25 ve 61 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 36 Hakan Çinemre (Altaş Denizlispor)

Sarı kart: Dk. 16 Emre Sağlık (Altaş Denizlispor)

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