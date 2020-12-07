Üstelik VAR kontrolüne giderken, Serdar'a sarı kart göstermesi hakemlik kafasızlığı. Belli ki VAR'da bir şeyler oldu. Serdar da işin içinde. Böyle hata yaparsan, adamı da atmak zorunda kalır ve rezil olursun. İkinci rezilliği olmayan penaltıyı verdi, gitti VAR'dan düzeltti. Anladığım bir şey var: Ali Palabıyık artık Türk futbolu için tehlikenin ta kendisidir.