20 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşıyor. Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabilen sarı-lacivertliler, 7. haftada konuk ettiği Antalyaspor'a 1-0 yenilmişti. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, geride kalan 7 maçta hanesine 11 puan yazdırdı. Yukatel Denizlispor'un ise ligde 8 puanı bulunuyor.
DENİZLİSPOR - FENERBAHÇE: 0-0
İlk yarı oynanıyor...
STAT: Denizli Atatürk Stadı
HAKEM: Fırat Aydınus
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1
DENİZLİSPOR: Adam, Lopes, Sapunaru, Mustafa, Bergdich, Sackey, Murawski, Aissati, Sacko, Barrow, Oscar
YEDEKLER: Tolgahan, Zeki, Kerem Can, Oğuz, Mbamba, Recep, Olcay, Sedat, Mehmet Akyüz, Burak
TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Özdilek
FENERBAHÇE: Altay, Isla, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Tolga, Rodrigues, Emre, Ozan, Muric
YEDEKLER: Harun, Sadık, Rami, Deniz, Tolgay, Jailson, Moses, Alper, Zajc, Mevlüt
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Nabil Dirar ile Max Kruse, Denizlispor maçının kadrosuna alınmadı.
39. RANDEVU
Fenerbahçe ile Yukatel Denizlispor, 39. kez karşı karşıya... İki takım arasında 1983-1984 sezonunda başlayan rekabette geride kalan 38 maçta sarı-lacivertliler 25, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet elde etti, 9 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 87 golüne, Denizlispor 33 golle karşılık verdi. Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda yapılan son lig maçlarını Fenerbahçe, deplasmanda 2-0, evinde de 3-1'lik skorlarla kazandı.
DENİZLİSPOR GALİBİYETE HASRET
Denizlispor, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 10 maçta galibiyete ulaşamadı. Fenerbahçe karşısında lig maçlarında son galibiyetini 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında, 18 Mart 2005 tarihinde evinde 2-0'lık sonuçla alan yeşil-siyahlılar, daha sonraki 10 randevudan 7'sini kaybetti, 3'ünde berabere kaldı.
FENERBAHÇE SON 6 MAÇINI KAZANDI
Fenerbahçe, Denizlispor ile ligde yaptığı son 6 maçı da üçer puanla kapattı. Sarı-lacivertliler, 2006-2007 sezonunun ikinci yarısında evinde 2-2 berabere kaldığı rakibiyle daha sonra 2007-2008, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında oynadığı maçlarda galip geldi.
DENİZLİ'DEKİ MAÇLAR
Fenerbahçe ile Denizlispor arasında Denizli'de yapılan lig maçlarında Fenerbahçe'nin 4 galibiyet fazlası bulunuyor. İki takım arasında Denizli Atatürk Stadı'nda yapılan 19 lig maçında Fenerbahçe 8, Denizlispor 4 galibiyet elde ederken, 7 maç da berabere sonuçlandı. Denizli'de sarı-lacivertlilerin 25 golüne, yeşil-siyahlılar 17 golle yanıt verdi. Evindeki son 4 lig maçında Fenerbahçe'ye gol atamayan yeşil-siyahlılar, son 3 karşılaşmayı ise yitirdi.
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