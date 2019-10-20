Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşıyor. Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabilen sarı-lacivertliler, 7. haftada konuk ettiği Antalyaspor'a 1-0 yenilmişti. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, geride kalan 7 maçta hanesine 11 puan yazdırdı. Yukatel Denizlispor'un ise ligde 8 puanı bulunuyor.

DENİZLİSPOR - FENERBAHÇE: 0-0

İlk yarı oynanıyor...

STAT: Denizli Atatürk Stadı

HAKEM: Fırat Aydınus

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

DENİZLİSPOR: Adam, Lopes, Sapunaru, Mustafa, Bergdich, Sackey, Murawski, Aissati, Sacko, Barrow, Oscar

YEDEKLER: Tolgahan, Zeki, Kerem Can, Oğuz, Mbamba, Recep, Olcay, Sedat, Mehmet Akyüz, Burak

TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Özdilek

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Tolga, Rodrigues, Emre, Ozan, Muric

YEDEKLER: Harun, Sadık, Rami, Deniz, Tolgay, Jailson, Moses, Alper, Zajc, Mevlüt

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Nabil Dirar ile Max Kruse, Denizlispor maçının kadrosuna alınmadı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

39. RANDEVU

Fenerbahçe ile Yukatel Denizlispor, 39. kez karşı karşıya... İki takım arasında 1983-1984 sezonunda başlayan rekabette geride kalan 38 maçta sarı-lacivertliler 25, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet elde etti, 9 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 87 golüne, Denizlispor 33 golle karşılık verdi. Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda yapılan son lig maçlarını Fenerbahçe, deplasmanda 2-0, evinde de 3-1'lik skorlarla kazandı.

DENİZLİSPOR GALİBİYETE HASRET

Denizlispor, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 10 maçta galibiyete ulaşamadı. Fenerbahçe karşısında lig maçlarında son galibiyetini 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında, 18 Mart 2005 tarihinde evinde 2-0'lık sonuçla alan yeşil-siyahlılar, daha sonraki 10 randevudan 7'sini kaybetti, 3'ünde berabere kaldı.

FENERBAHÇE SON 6 MAÇINI KAZANDI

Fenerbahçe, Denizlispor ile ligde yaptığı son 6 maçı da üçer puanla kapattı. Sarı-lacivertliler, 2006-2007 sezonunun ikinci yarısında evinde 2-2 berabere kaldığı rakibiyle daha sonra 2007-2008, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında oynadığı maçlarda galip geldi.

DENİZLİ'DEKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Denizlispor arasında Denizli'de yapılan lig maçlarında Fenerbahçe'nin 4 galibiyet fazlası bulunuyor. İki takım arasında Denizli Atatürk Stadı'nda yapılan 19 lig maçında Fenerbahçe 8, Denizlispor 4 galibiyet elde ederken, 7 maç da berabere sonuçlandı. Denizli'de sarı-lacivertlilerin 25 golüne, yeşil-siyahlılar 17 golle yanıt verdi. Evindeki son 4 lig maçında Fenerbahçe'ye gol atamayan yeşil-siyahlılar, son 3 karşılaşmayı ise yitirdi.