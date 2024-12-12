Denizlispor'da başkan adayı çıkmadı!

4 Aralık’ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurula giden Denizlispor’da yeterli ekseriyan sağlanamadığı için kongre 12 Aralık’a ertelenmişti. Bugün gerçekleşen kongrede ise aday çıkmadı. Yalnızca mevcut başkan Ahmet Yalın Yıldırım ve yönetimin katıldığı kongre İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından başladı. Başkan Yıldırım’ın kısa konuşmasının ardından sona eren kongrede salondaki koltukların tamamının boş olması ise dikkatlerden kaçmadı. Denizlispor’dan yapılan açıklamada ise “Bugün gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurulda herhangi bir aday çıkmamıştır. Bu nedenle, mevcut kulüp başkanımız Ahmet Yalın Yıldırım ve Yönetim Kurulu görevinden istifa etmiştir. Yarın, kulübümüzün anahtarları Valilik ve Belediye'ye teslim edilecektir” ifadeleri yer aldı.

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