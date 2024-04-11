Denizlispor'da 5 oyuncu şikayetçi

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Yeşil-siyahlılarda kaleci Abdülkadir Sünger, sol bek Gökhan Süzen ve Emre Sağlık, stoper Muhammet Özkal ile santrfor Bekir Turaç Böke kritik süreçte kulübü TFF'ye şikayet etti. Bu futbolcuların devre arasında da aynı yolu tercih ettiği, yönetimin 5 isme ödeme yaparak serbest kalmalarını engellediği belirtildi. Denizlispor, 30 Nisan'a kadar ödeme yapmazsa bu oyuncular kulübe dava açma hakkı kazanacak.