ALİ ECE
Beşiktaş, Josef kırmızı görmeden önce 3-0 öne geçtiğinde çok mu iyiydi? 22 gün önceki kadar kötü değildi ancak Denizlispor özellikle maç 11’e 11 devam ederken bayağı kötüydü. Beşiktaş’ta iyi olan iki, çok iyi olan bir nokta var: Josef atıldıktan sonra 3-0’dan maçı vermemek kötünün iyisi, Ghezzal-Rosier kanadı 22 gün öncesine göre iyi bir seviye yükselmesi, bir de Aboubakar Karagümrük hazırlık maçında verdiği güçlü sinyaldeki gibi Beşiktaş adına çok iyi olan tek şey!
Atiba’nın golü büyük oranda Aboubakar’ın hareketliliği ile zenginleştirdiği üstün oyun vizyonu kalitesi sayesinde geldi. 11’e 11’ken Josef, çapa rolünde takım boyunu ve pres mesafesini iyi ayarladı, Denizlispor’un kötü olmasından da faydalanarak Beşiktaş uzun süre rakip oyuncuları ceza alanında topla buluşturmadı. 11’e 10 oynanan bölüm ise Beşiktaş için gerilim filminden hallice!
Rosier, Ağustos’ta da aynı mali şartlarda kadroya katılabilirdi. Peki, Rosier sezon başında gelseydi en azından UEFA’da yola devam edilmez miydi? Teknik heyetin daha da çok çalışıp form grafiğini yeterli seviyede bulmadığı için 11’de şans vermediği Ljajiç, Oğuzhan ve hatta Güven gibi isimlerin form seviyelerini bir şekilde yükseltmesi gerek.
ÖMER ÜRÜNDÜL
Beşiktaş orta sahasında Atiba, Dorukhan ve Josef üçlüsü maça hükmeden blok oldu. Souza kırmızı kart görene kadar Beşiktaş, Denizlispor'a nefes dahi aldırmadı. Pozisyonlar buldu, üç gol attı. 10 kişi kaldıktan sonra fark ikiye indi. Ciddi tehlike çanları çalacaktı ancak Alper Ulusoy, VAR'a gittiği pozisyonda Denizlispor lehine net penaltıyı vermedi. Anlamak çok zordu.
Ghezzal çok iyi tanıdığım, çok önemli bir yetenek. Ama şu anda fizik açıdan oldukça geride. Eğer Sergen Yalçın onu güçlendirebilirse Beşiktaş'a büyük artılar gelir. Aboubakar önemli bir santrfor. Hem golcü hem asistçi. Üç haftalık arada biraz kıpırdamış ama henüz tam gücünde değil. Sağ bek Rosier'i fizik olarak hazır gördüm. 3. golde de güzel bir asist yaptı ama tam bir fikir sahibi olabilmek için beklemek gerekir.
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