Dikkatimi çeken, takım için tehlike arz eden başka konular var. Josef çok iyi oynadığı bir maçta, hem de 3 farklı skor avantajı varken gereksiz bir hareketle direkt kırmızı gördü. Rosier rakibine sinirlendi ve çok sert bir hareket yaptı. Pozisyon turuncuydu hakem sarı verdi. Ama bir de Dorukhan olayı var. Bir pozisyonda rakibine sinirlendi ve kısa süre sonra kasıtlı tekme attı. Bu bana göre net kırmızıydı. Eğer bileğe, tendona yapılan basmaların karşılığı kırmızı kartsa, top düşünmeden kasıtlı atılan tekmenin de karşılığı aynıdır.