Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Erkan Özdamar, Kemal Mavi, Kemal Elmas

Altaş Denizlispor: Stackhowiak, Özer Özdemir (Dk. 62 Aissati), Schwechlen, Gökhan Süzen, Emre Sağlık (Dk. 46 Lopes), İlhan Depe, Muhammet Özkal, Muhammed Gönülaçar, Mayi (Dk. 26 Mustafa Çeçenoğlu), Ömer Şişmanoğlu (Dk. 80 Bekir Turaç Böke), Djedje (Dk. 81 Asım Hamzaçebi)

Altınordu: Ali Emre Yanar, Volkan Fındıklı, Kubilay Aktaş, Ahmet İlhan Özek, Ahmet Dereli (Dk. 62 Hüsamettin Yener), Ali Dere, Recep Aydın (Dk. 69 Sami Satılmış), Yusuf Yalçın Arslan (Dk. 83 Anıl Arıcıoğlu), Kürşad Sürmeli, Furkan Metin, Kenan Fakılı (Dk. 69 Metehan Yılmaz)

Gol: Dk. 58 Kubilay Aktaş (Kendi kalesine) (Altaş Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Emre Sağlık, Dk. 80 Muhammed Gönülaçar (Altaş Denizlispor)