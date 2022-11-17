17 KASIM 2022 AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.11.17 07:34:10 38.5187 31.8505 8.7 -.- 1.9 -.- YESILOBA-YUNAK (KONYA) İlksel
2022.11.17 05:12:54 38.7445 42.5578 5.0 -.- 2.1 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS) İlksel
2022.11.17 04:57:12 40.2300 34.3353 8.3 -.- 1.9 -.- MAHMATLI-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2022.11.17 04:56:59 40.8357 42.8178 13.0 -.- 1.7 -.- BALCESME-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.11.17 04:53:11 37.2418 36.3742 5.0 -.- 3.0 3.1 YAZLAMAZLI-DUZICI (OSMANIYE) İlksel
2022.11.17 04:45:14 38.3375 27.1892 3.3 -.- 2.0 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2022.11.17 04:39:37 37.8062 26.4873 3.3 -.- 2.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.11.17 04:31:48 40.6917 31.6292 6.1 -.- 2.2 -.- KARACASU-(BOLU) İlksel
2022.11.17 04:16:49 40.8333 42.8525 5.0 -.- 2.3 -.- BALCESME-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.11.17 03:27:40 38.7527 42.5788 4.4 -.- 2.0 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS) İlksel
2022.11.17 03:19:26 38.7600 42.5723 1.2 -.- 2.2 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS) İlksel
2022.11.17 03:08:31 38.7257 42.5945 8.0 -.- 1.7 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS) İlksel
2022.11.17 03:06:22 38.7523 42.5513 8.3 -.- 1.9 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS) İlksel
2022.11.17 03:04:37 38.7377 42.5543 5.0 -.- 2.7 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS) İlksel
2022.11.17 03:01:59 38.7520 42.5577 5.0 -.- 1.9 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS) İlksel
2022.11.17 02:57:18 38.7508 42.5758 5.0 -.- 4.0 4.1 ULUDERE-AHLAT (BITLIS) İlksel
2022.11.17 02:14:13 38.3380 27.2115 2.3 -.- 2.7 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.11.17 00:23:55 36.4530 27.1310 7.5 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.11.17 00:12:46 37.2372 36.3993 11.4 -.- 1.2 -.- BOSTANLAR-DUZICI (OSMANIYE) İlksel
2022.11.16 23:40:21 37.1600 36.4682 11.1 -.- 2.5 -.- KALECIK-HASANBEYLI (OSMANIYE) İlksel
2022.11.16 23:40:07 37.2258 36.4162 5.5 -.- 2.4 -.- CAMICI-DUZICI (OSMANIYE) İlksel
2022.11.16 23:29:57 39.3885 25.8602 4.2 -.- 2.2 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2022.11.16 23:16:31 38.9143 29.1317 5.4 -.- 1.9 -.- KIZILKOLTUK-SAPHANE (KUTAHYA) İlksel
2022.11.16 23:00:13 37.2223 28.5370 5.1 -.- 1.8 -.- OZLUCE-(MUGLA) İlksel
2022.11.16 22:35:13 37.7822 29.1187 2.2 -.- 2.0 -.- DENIZLI (DENIZLI) İlksel
2022.11.16 22:19:00 39.7710 26.1323 8.1 -.- 1.3 -.- EZINE-CANAKKALE ACIKLARI(EGE DENIZI) İlksel
2022.11.16 22:06:22 38.2967 27.2770 9.7 -.- 1.6 -.- KARACAAGAC-BUCA (IZMIR) İlksel
2022.11.16 20:59:10 37.8233 26.7170 4.1 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.11.16 20:45:47 39.8508 28.9090 5.4 -.- 1.8 -.- CAKIRYENICE-BUYUKORHAN (BURSA) İlksel
2022.11.16 20:40:13 40.0992 27.1368 6.4 -.- 1.5 -.- ALTIKULAC-CAN (CANAKKALE) İlksel
2022.11.16 20:21:20 38.2023 28.7308 8.9 -.- 1.3 -.- EMCELLI-SARIGOL (MANISA) İlksel
2022.11.16 19:58:52 40.6078 36.7215 5.4 -.- 2.5 -.- GOZPINAR-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2022.11.16 19:43:57 37.7810 29.1233 8.2 -.- 3.3 3.1 DENIZLI (DENIZLI) İlksel
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