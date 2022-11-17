AFAD tarafında yapılan açıklamaya göre, Denizli'de 16 Kasım Perşembe saat 19.00 ve 19.43'te iki deprem meydana geldi. 17 Kasım saat 02:57'de Bitlis Ahlat'ta 4.1, saat 04:53'te Osmaniye'de 3.1 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Peş peşe sarsıntıların ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi gündeme geldi. İşte, son depremler listesi...