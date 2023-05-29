AA

Denizli'de iki ev ile bir ahır yanarken, 30 küçükbaş öldü.

AA'nın haberine göre, Çivril ilçesi Kocayaka Mahallesi'nde Hasan Çilimli'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler yan taraftaki başka bir ev ile Çilimli'ye ait ahıra sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle iki ev ile ahır kullanılamaz hale geldi. Ahırda bulunan 30 küçükbaş hayvanın öldüğü tespit edildi.

*Fotoğraflar: İHA