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Denizli'de iki ve ahır yandı, 30 küçükbaş hayvan öldü

Denizli'de çıkan yangında iki ev ile bir ahır kullanılamaz hale geldi. Yangında ahırda bulunan 30 küçükbaş hayvanın öldüğü tespit edildi

Giriş: 29.05.2023 - 13:07 | Güncelleme: ABONE OL
Denizli'deki yangında 30 küçükbaş öldü
AA

Denizli'de iki ev ile bir ahır yanarken, 30 küçükbaş öldü.

AA'nın haberine göre, Çivril ilçesi Kocayaka Mahallesi'nde Hasan Çilimli'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler yan taraftaki başka bir ev ile Çilimli'ye ait ahıra sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle iki ev ile ahır kullanılamaz hale geldi. Ahırda bulunan 30 küçükbaş hayvanın öldüğü tespit edildi.

*Fotoğraflar: İHA

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