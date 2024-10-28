Denizli'deki orman yangını 5'inci gününde

Denizli'de Merkezefendi ilçesine bağlı Başkarcı Dağı Künarlık mevkisinde 24 Ekim günü saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangını, 5'inci günde de devam ediyor.

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Sar ve dik kayalık arazide etkili olan yangına Orman Genel Müdürlüğü ile 6 askeri helikopter, 1023 personel, 12 ilk müdahale aracı, 22 iş makinesi ve 67 arazöz havadan ve karadan müdahale ediyor.

İş makineleri bölgede yangının önüne şerit açmaya çalışıyor.

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Gönüllü ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarından vatandaşlarla jandarma ve belediyenin de ekiplere desteği sürüyor. Polis ve jandarma ekipleri yangın bölgesine izinsiz giriş yapmak isteyenleri durduruyor.

Vali Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da yangının etkili olduğu bölgede incelemelerde bulunarak Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül’den bilgi aldı. Valilikten yapılan açıklamada, yerleşim alanları için tehdit oluşturmayan yangını kontrol altına almak için çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi. 7 HAVA ARACIYLA MÜDAHALE Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada ulaşım imkanı olmayan bölgelere yol yapılması amacıyla sahaya iş makinelerinin sevk edildiği belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Zorlu arazi şartları yol yapım çalışmalarını güçleştirmiştir. Ancak şu ana kadar yangın alanına doğru zorlu bölgeden 7 yol açılmıştır. Bu bölgelerden karadan arazözlerle yapılan müdahaleler olumlu sonuç vermektedir.

Yangına Orman Genel Müdürlüğümüz, İçişleri Bakanlığımız ve Milli Savunma Bakanlığımıza ait toplamda 7 hava aracı, 67 arazöz, 43 ilk müdahale aracı, 22 iş makinesi, belediyelerimizin itfaiye ve su tankerleri ile kamu kurumlarına ait iş makineleriyle müdahale ediliyor. 529 Orman Genel Müdürlüğü personeli, 426 eğitimli gönüllü ve 114 diğer kurum personeli olmak üzere toplam 1069 kişi ile mücadelenin sürdüğünü belirtmek isteriz."