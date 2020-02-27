Denizli'deki ölümlü trafik kazası güvenlik kamerasında



Denizli'nin Pamukkale ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Bursa Caddesi ile Ulus Caddesi'nin kesiştiği kavşakta 23 Şubat Pazar günü meydana gelen kaza, bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, araçların çarpışması ve kazaya karışan bir otomobilin aydınlatma direğini devirmesi yer alıyor.

Pamukkale ilçesindeki Bursa Caddesi ile Ulus Caddesi'nin kesiştiği kavşakta, 23 Şubat'ta Yusuf Hilmi Bal yönetimindeki 20 T 0434 plakalı taksi ile Emre Aydın idaresindeki 20 ZF 713 plakalı otomobil çarpışmıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Osman Türemiş (26) hayatını kaybetmiş, sürücüler ile otomobilde bulunan Hatice Gül E. yaralanmıştı.