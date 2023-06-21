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Denizli'de yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Denizli Çardak'ta yolcu otobüsü, iddiaya göre ters şeritten ilerleyen TIR'la çarpıştı. Feci kazada otobüsteki 1 yolcu ile TIR sürücüsü yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı

Giriş: 21.06.2023 - 06:48 | Güncelleme: ABONE OL
Denizli'de yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı
Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı
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AA

Denizli'nin Çardak ilçesinde TIR ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

KAZA İLÇE GİRİŞİNDE MEYDANA GELDİ

Afyonkarahisar-Denizli yönünde seyreden sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile ters yönden gelen Beytullah Kanıcı idaresindeki TIR, Çardak girişinde çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1 YOLCU İLE TIR SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri, yolcu otobüsündeki Sevgi Aktaş ile TIR sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan otobüsteki 6 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, TIR şoförünün yaklaşık 6 kilometre ters şeritten ilerlediği ileri sürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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