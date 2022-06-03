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Denizli'nin Bekilli ilçesinde tarihi değiştirecek M.Ö. 3'üncü yüzyıla ait olduğu düşünülen kaya resimleri bulundu - Güncel Haberler

Denizli'de tarihi değiştirecek kaya resimleri bulundu

Denizli'de araştırmacı Ümit Şıracı, Bekilli ilçesinde 2 ayrı noktada M.Ö. 3'üncü yüzyıla ait olduğu değerlendirilen kaya resimleri buldu. Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ile birlikte bölgede inceleme yapan PAÜ Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Beyazıt, "Kaya resimleri, tespitlerimizden net olarak söyleyebiliyoruz ki; 1071'den önce de buradaydık. Bunlar yüzeylere yazılmış birer mektuptur" dedi

03.06.2022 - 12:02 | Güncelleme: ABONE OL
DHA

  • Kaya resimleri ve tamgalarla ilgili araştırmalar yapan Ümit Şıracı, Bekilli ilçesi kırsalında kaya resimleri tespit etti. DHA'nın haberine göre iki ayrı noktada kayalar üzerine kazınmış 33 figür belirlendi. İslamiyet öncesi dönemde şamanlarca kayalara kazınmış oldukları ifade edilen resimlerde Tatar ve Kıpçak tamgalarının yanı sıra Orta Asya'da sıklıkla görülen figürlere rastlandı.

  • Buluntuların M.Ö. 3'üncü yüzyıldan başlayarak 19'uncu yüzyıla kadar tarihlendiği belirtildi. PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve PAÜ Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Beyazıt, figürlerin bulunduğu alanda inceleme yaptı.

  • 'TÜRKLER 1071'DEN ÖNCE DE ANADOLU'DAYDI'

    Denizli'de Türklerin stratejik geçiş noktalarını taradığını belirten Ümit Şıracı, "Burada tamga, kaya resmi, mezar taşı, balbal ve hatta kurganlar var. Bulduklarımızın değerlendirilmesi için üniversiteye bildirdik. Burada bir çalışma yürütüldü. Bunlar, Anadolu Türk tarihinin aydınlatılması için önemli veriler. Buluntular Türklerin Anadolu'ya 1071 yılındaki Malazgirt Zaferi'nden önce geldiğini kanıtlayacaktır. Bu bölgede yoğun şekilde kaya resimleri bulundu. İki alanda tespit ettik.

  • İnanıyorum ki; bu buluntular Anadolu'daki Türk tarihi hakkında yeni bir sayfa açılmasını sağlayacak. Tatar ve Kıpçak tamgaları ile dini motiflere rastladık. İslami dini motiflerin dışında eski Türklerin inançlarını simgeleyen çizimler var. Şaman çizimleri var. Binlerce yıldır Orta Asya'da rastlanılan kaya resimlerinin aynısı var. Bunlar, ortak ritüel dili. Bunları insanlar gelişi güzel kazımıyorlar. Bunları yapanlar; dini önderler, kamlar, şamanlar. Belli ritüellere göre kazınıyor. Güneşin doğduğu tarafa bakan parlak kayalara kazınmışlar" dedi.

  • 'NET OLARAK SÖYLEYEBİLİRİZ, 1071'DEN ÖNCE BURADAYDIK'

    PAÜ Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Beyazıt ise bulunan kaya resimlerinin M.Ö. 3'üncü yüzyıla ait olduğunu ifade ederek, "Burada 33 figür tespit ettik. Her bir figürün ayrı ayrı önemi var. Milattan önceki çağlardan günümüze yakın bir döneme kadar yapıldıklarına dair ipuçlarımız var. Genel şekillere baktığımızda şaman motifleri ele alınmış.

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