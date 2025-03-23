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        Haberler Gündem Denizli'de oğlunu bıçakla yaralayan baba gözaltına alındı - Güncel haberler

        Tartıştığı oğlunu bıçakla yaraladı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tartıştığı oğlunu bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 00:42 Güncelleme: 23.03.2025 - 00:42
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        Tartıştığı oğlunu bıçakla yaraladı
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        Alınan bilgiye göre, Fesleğen Mahallesi'nde bir apartmanda oturan T.A. ile oğlu G.A. (34) arasında tartışma çıktı.

        T.A, kavgaya dönüşen olay sırasında oğlu G.A'yı bıçakla sırtından yaraladı.

        Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri G.A'yı Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.

        Oğlunu bıçaklayan baba polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        G.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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